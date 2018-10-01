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Ermeni diasporasına boyun eğen kararlara saygı duymuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

Ermeni diasporasına boyun eğen kararlara saygı duymuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:52
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Ermeni diasporasına boyun eğen kararlara saygı duymuyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

Oktay, şöyle konuştu:

"1915 olayları üzerinden tarihimize kara çalmak isteyenler, onca çabalarına rağmen, ülkemize husumeti tescilli devletler dışında hedeflerine ulaşamamışlardır. Bilhassa 2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, ülkemizin duruşu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurumlarımızın çabaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayBeştepe Millet Kongre Ve Kültür MerkeziErmeni DiasporasıFuat Oktay
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