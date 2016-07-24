Erler dehşet gecesini anlattı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı tutuklanan, 14'ü ise serbest bırakılan Kulesi Askeri Lisesi'nde görevli erlerin mahkeme sorgusunda anlattıkları, darbe girişimi gecesi Çengelköy'de yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından sevk edildikleri nöbetçi İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgulanan Kuleli Askeri Lisesi Emniyet ve Muhafaza, Hizmet ve Ulaştırma Bölükleri'nde görevli erler, 15 Temmuz darbe gecesi, İstanbul'da olayların başladığı Çengelköy'de neler yaşandığını anlattı. Sevk edilen askerlerin birçoğunun terhislerine çok az bir zaman kaldığı dikkati çekerken, Azerbaycan uyruklu misafir bir askeri öğrencinin de o gece gözaltına alınanlar arasında olduğu belirlendi.

"Halkı terörist diye düşündüm"

Sorgulanan erlerden Şafak Korkut, olay günü gazinoda olduklarını ve Yüzbaşı Samet Örenler'in herkesi çağırdığının kendilerine söylendiğini belirterek, "Biz diğer kapıdan çıkıp kaçarken komutanlar gelmemizi söyledi. Samet Yüzbaşı bana, 'inşaat takımına çık, arkadaşlarını bul, halı sahadaki kale direklerini sök' dedi. Yardıma gelen bir kaç erle birlikte kale direklerini söktük. Başka bir arkadaş gelerek bizi mühimmat aldırmaya yolladı. Komutanlarımıza da mühimmat aldık. Sonra, 'helikopter gelecek' dendi ve geldi, halı sahanın ışıkları kapattırıldı. Biraz durdu helikopter. Komutanlarımıza ne yaptığımızı sorduk. 'Tatbikat olduğu, prosedür gereği olduğunu' söylediler." ifadesinde bulundu.

Helikopterin ayrılıp ikinci kez geldiğini ve içinden çıkan 3 kişinin okulun içine koşmaya başladığını aktaran Korkut, "Aykut Satmaz astsubaya telefon geldi. Bölük komutanı Samet Örenler arıyordu. 'Tüm askerleri toplayın, mühimmat alın ve nizamiyeye gelin' dedi. Nizamiyeye gittik ve çıktık. Sağda solda polisler vardı. O arada karşıda cami imamını rütbeliler çıkartmaya çalışıyordu. İmamı neden çıkardıklarını bilmiyorum. Cami imamı halkı sokağa çağırdı. Daha sonra rütbeliler gibi onu aldılar. Polisleri görünce, 'terörist eylemi olabilir, bizi de en yakın birliğiz diye çıkarıyorlar' sandım. Araca bindirdiler. 10 kişi kadardık. Bizi Çengelköy'e götürüp benzinlikte beklettiler. Sonra ileri gitmememizi söylediler. Halkı, 'terörist' diye düşündüm." dedi.

Hiçbir sivile zarar vermediklerini, okul komutanı olan Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın bu sırada herkesi yere çöktürüp bir alana topladığını gördüğünü anlatan Korkut, siyah bereli, adının "Halit" olduğunu düşündüğü bir yüzbaşının ileride halka doğru ateş açtığını, araçlar geldiğini, orada bayağı bir süre durduklarını ve sonra yanlarına Üsteğmen Mustafa Paycı'nın gelerek komutana, "ileriden çok kişinin kendilerine doğru geldiğini" söylediğini dile getirdi.

Üsteğmen Mustafa Paycı ve yüzbaşı, camiden çıkan 50-60 yaşlarında insanlara da nişan alarak öldürmek amacıyla ateş etmeye başlamıştı. Sabah namazı saatleriydi. Orada karşımızdakilerin halk olduğunu anladım. Camiden çıkanlar sadece karşıdan karşıya geçiyordu ve ne sözlü ne de fiziki direnişleri söz konusuydu. Biz orada sadece 'terörist var' sandık. Sonradan uyandım. Birliğe dönünce hemen üzerimizi değiştirip teslim olduk."

"Kalabalık halka silahlarınızı sıkın yoksa ben sizin kafanıza sıkarım"

Er Recep Özbakır da, nöbet sonrası içtima olduğunu ve akşam tatbikat olacağının bildirildiğini belirterek, ona göre hazırlık yaptıklarını, akşam saat 19.00-20.00 arası iç bahçeye toplandıklarını, söylenmesi üzerine silah ve mühimmatlarını alarak aşağı indiklerini, o arada öğrenciler bulunduğunu ve her öğrenci başına bir asker verildiğini söyledi.

Kendilerini dışarı çıkararak ayrı yerlere gönderdiklerini ve kendisinin Beykoz istikametine doğru 35-40 kişi ile beraber gittiğini kaydeden Özbakır, şöyle konuştu:

"Albay Mehmet Karapekmez, bize yoldaki kişileri, 'sıkı yönetim ilan edildi' şeklinde uyarmamızı istedi. Beykoz’a yaklaşınca bazı insanlar karşı gelmeye başladı. Albay Mehmet Karapekmez bunun üzerine havaya ateş etmeye başladı. Bize tatbikat olduğu söylendi. İnsanlar fazla olduktan sonra Kuleli'ye geri döndük. Halk bizi, 'en büyük asker bizim asker' diye kolladı. Yarbay Erdal Kılınç, 'kalabalık halka silahlarınızı sıkın yoksa ben sizin kafanıza sıkarım' şeklinde söyledi. Ben sadece bir kere havaya ateş ettim. O da zorla ettirildim. Bizi Kuleli'nin yanında sabaha kadar bekletip içeri soktular. Mühimmatlarımızı ve silahlarımızı aldılar. Kuleli'nin aşağı bölgesindeki lojmanların orada 25-30 kişiydik. Haberlere baktık. Operasyon var diye gördük. Komutanlar kalmamıştı. Biz ilk önce teslim olmaya giderken teslim olmamıza izin vermeyen okul komutanı Kurmay Albay Mürsel Çıkıkçı idi. Sonra öğlene doğru sivillerimizi giyip teslim olmaya karar verdik. Bölükçe hep beraber teslim olduk."

"Haydi aslanlarım, önünüze geleni vurun"

Şüphelilerden er Şevket Şen ise, olay günü tatbikat olduğu için aşağı inmelerinin istendiğini ve bölük komutanları Yüzbaşı Samet Örenler'in geç kaldıkları için kendilerini azarladığını belirterek, "Sonra üstümüzü giyip silahlarımızı aldık. Kale direklerini ve brandaları söktük. Helikopter geleceği söylendi. Helikopter bir kere indi. Bize ışıkları kapattırdılar. Birilerini aldılar ancak ben görmedim. 15-20 dakika sonra helikopter yine gelerek birilerini aldı ve gitti. Daha gelmedi. Aykut astsubayı nizamiyeden arayarak silahlarımızı alıp gelmemiz gerektiğini söylemişler." dedi.

Nizamiyeden arabalara bindirilip Çengelköy'e götürüldüklerini ve okul komutanı Çıkıkçı'nın kendilerine, "Haydi aslanlarım göreyim sizi, önünüze geleni vurun" dediğini aktaran Şen, "Bizi arabaların arkasında mevzi alacak hale getirdiler. Ön tarafta çatışanlar vardı. Onlar polisle çatışıyordu. Başka ateş eden yoktu. Sadece ikisi vardı. Askerler de mevzi aldı ve bekliyorlardı. Sivilleri uyarıyorlardı. İsmini bilmediğim uzman onbaşımız sivilleri oturtuyordu, 2 tane de özel kuvvet polisi vardı. O polisler ve ismini bilmediğim uzman çavuşlar sivillerin ellerini kelepçeleyip oturtuyorlardı. Okul komutanım Çıkıkçı, sivilleri bayağı bir dövüyordu. Sabaha kadar oradaydık. Saat 05.30- 06.00 sularında emir geldi ve biz Kuleli'ye döndük. Silahları teslim ettik. Polisler bizi aldı. Buradaki herkesi Kuleli içinde aldılar." ifadesini kullandı.

"Çevik kuvvetler bize yardımcı oluyorlardı"

Tatbikat olacağını öğrendikten sonra silahını bulamadığını, Yüzbaşı Samet Örenler'in normal bir silah alabileceğini söylediğini ve okul komutanının kendilerini topladığını söyleyen er Şükrü Şahin Yükselmiş de, "20-25 kişilik bir grup halindeydik. Bize, 'kimse çekilmeyecek, korkmayacak, şu an sadece tatbikat yapıyoruz, ileriye yürüyeceksiniz' dedi. Herkesi zorla nizamiyede kamyonete bindirdiler. Kamyonetler yarım saat sonra teker teker çıktı. Ben binmedim, arkada kaldım bilerek. Herkes mühimmat almak için yürüdü, biz de, 'tatbikat için neden almamız gerektiğini' sorduk. Bize okul tarafında gelen araçlara, 'devam edin, durmayın evlerinize gidin, ortalık güvenli değil' gibi uyarılar yapmamızı söyledi. Biz de bunu yaptık." şeklinde konuştu.

Gece saat 01.00 sularında okul komutanı Çıkıkçı'nın kendi aracıyla Çengelköy'e doğru ilerlediğini ve ileriden çatışma seslerinin gelmeye başladığını dile getiren Yükselmiş, şunları kaydetti:

"Bu arada çevik kuvvetler de nizamiyede araçları ve yayaları geçirmemizde bize yardımcı oluyorlardı. Okul komutanımız geldiğinde sivil insanları darp etmeye başladı. Biz o zaman farklı bir şey olduğunu anladık. Ben ilk defa tatbikat gördüm. Bunu da eski okul komutanımızı uğurlama amacıyla yapacağımızı söylediler. Biz nizamiyeden girmeye çalışınca komutanlar içeri sokmadı. Biz karşı gelince bu sefer, 'kafana sıkarım' şeklinde tehdit etti. Sonra ben Çengelköy'e doğru yürümeye başladım. Saat 2.00 sularıydı ve silah sesleri azalmıştı. Okul komutanı Çıkrıkçı şüphelendiklerini ellerini kelepçeleyerek ya da yanındaki çevik kuvvete yaptırarak diziyordu. Biz elleri kelepçeli şahıslara yiyecek içecek verdik. Bilekleri sıkanları çözdük. İleride çatışmada arada kalan kişiler gördük, yardımcı olduk. Geri çekildik. Sabah saat 06.00 sularıydı. Mürsel Çıkrıkçı bize, 'tam dolduruş yapacaksınız' dedi. Birkaç er komutana karşı geldik. Telefon görüşmesi yaparak tanımadığı bir askeri Çengelköy tarafına yolladı. Sonra geri gelmeler başladı. Biz de sabah okul civarında bulunan çevik kuvvet otobüslerine bindirilerek okula getirilip sonrasında polis ekiplerine teslim olduk. Saklanabilen varsa saklanmıştır. Ben silahımı bulamadım başkası da benim silahımı almış olabilir."

"Askerlerimi yem ettirmem" deyip yüzbaşına silah doğrultan Astsubay Kemal

Kısa dönem erlerden Nazım Usta da, terhisi için saat saydığını ve kendisi gibi terhisine az kalan erlerle birlikte zimmetlerini teslim ettikleri için aşağı inmeyip koğuşta kaldıklarını anlatarak, "Kuleli sınırları dışına hiç çıkmadım. Sonra haber gönderdiler, 'herkes gelsin' diye. Teslim etmemiz gereken kamuflajları giyip elime bir silah aldım. Aykut astsubay bizi nizamiyeye gönderdi. Silahım boştu. Öğrencilerden birkaç metre sağda oturduk bekledik. Hem askerler hem de polisler vardı. Ben halen tatbikat olarak düşünüyordum çünkü şarjörler boştu." dedi.

Koğuşa su getirmeye giderken saat 23.00 sularında televizyona baktığını ve daha önce darbe olduğunu duyduğunu aktaran Usta, şunları söyledi:

"Ancak televizyondan bakınca olmadığını düşündüm. Sonra bize mühimmat verdiler, nizamiyeye geri döndük. Nizamiyede bizi mühimmat almaya gönderen bölük komutanı Samet yüzbaşına, Astsubay Kemal Vurgun, 'Siz kimden emir alıyorsunuz, siz 3-5 vatan haini emir almışsınız, ben bu askerleri yem ettirmem' dedi. Bölük komutanı da, 'askerler emrediyorum, benimle gelin' dedi. Ben haberlerde Genelkurmay ve 1. Ordu'nun onaylamadığını gördüm. Kemal Vurgun'un yanında 3 asker vardı. Bu askerler Kemal astsubay ile birlikte birlik içerisindeydiler. Aralarında çatışma çıktı ve silahlar çekildi. Kemal astsubayın silah doğrulttuğu kişi Samet yüzbaşıydı. Sonradan ismini bilmediğim bir yarbay gelmişti. Kemal astsubay, 'benimle gelin' deyince onunla gittik. 'Dağılın' diye bir ses geldi. Oradan uzaklaşmaya başladık. Birbirimizi kaybettik. Sabaha kadar er gazinosuna gelerek bekledik. Kapıları kilitledik."

"Çıkrıkçı, dipçiklerle karşı çıkanlara vuruyordu"

Çay ocağında görevli piyade er Mustafa Güneri de, saat 22.30'da içtima olacağının ve silahlarını alıp çıkmalarının söylendiğini anlatarak, birkaç erle mühimmat almaya gittiklerini, nizamiye dışındaki kule önüne çıkarıldıklarını ve gelen geçen araçlarla yayaları göndermelerinin istendiğini anlatarak, "Saat 01.00 sularında Çengelköy istikametine doğru ilerliyorlardı. Kurmay Albay Çıkrıkçı, kamera görüntüsü alan sivil bir vatandaşın telefonunu alarak darp etti ve ellerini kelepçeledi. Komutanlardan Şafak Gündoğdu ve Mahbub başçavuş vardı. Bizden ileride çatışıyorlardı. Kimle çatıştıklarını anlamadım. Mahbub başçavuş yaralanmıştı. Büyük ihtimalle çatıştıkları polisti ancak bize söylemediler." ifadesini kullandı.

Öndekilerin tahminen 20-25 kişi olduğunu ve 12 er sayabildiğini aktaran Güneri, şunları söyledi:

"Çoğunluğu rütbeliydi. En son Çengelköy'de benzinciyi biraz geçince ışıkların orada durduk ve kendimizi sipere aldık. Sürekli kurşun geliyordu. Komutanlar, 'geri dönmeyin ileri bakın, sağa sola dikkat edin' diyordu. Ben bu manzarada ne olduğunu anlayamadım. Ancak ilerleyen saatlerde bizden önceki grup polis merkezine doğru saldırmaya başlamış, okul komutanı Mürsel Çıkrıkçı, dipçikle karşı çıkanlara vuruyordu. Sokağa çıkan halk mücadele için çıkanlardı. Bir vatandaşı karşı çıktığı için de süpürge sapını kırarak dövdü. Şafak Gündoğdu yüzbaşı 05.00-06.00 sularında Çıkrıkçı'ya durumları bildirdi. Panzerler geldiğini söyledi. Çıkrıkçı da, 'devam edin, geri dönmeyin' dedi. Arkamızdaki Uzman Çavuş Sadık Atıcı ve Uzman Onbaşı Abdullah Çoban geri dönmemizi engelledi. 'Halka ateş etmemizi' söyledi. Tahminen polise doğru birkaç kez daha ateş ettiler. Arkadan sırayla haber geldi, 'geri çekilin' dendi. Biz hemen arkamıza bakmadan kaçmaya başladık. Kuleli'ye koşarak devam ettik. Geride kalanları araçlarla toplayıp getirdiler. İçeride doldur boşalt yaptık. Kuleli Askeri Lisesi'ndeki çoğu kişi katıldı. Hiç dışarı çıkmasa bile nizamiyenin kapısında silahlı olarak durdu. Eli silahsız olan kişi yoktu. Ben çay ocağında görev yapıyorum. Bana bile zimmetim olmadığı halde silah verdiler. Silahlarımızı teslim ettik. Yorgunluktan soyunmaya fırsat bulamadık. Yattım. Gördüğüm kadarıyla tüm öğrencilerde silah vardı. Şarjörleri dolu muydu boş muydu bilmiyorum. Biz sonrasında polislere teslim olduk."

"Evlatlarım, bir oyun var, sizi kullanacaklar"

Er Sezgin Yarış da, "tatbikat var" dendiği için aşağı indiklerini. halı sahanın orada rütbelilerin olduğu yere gittiklerini belirterek, "Rütbelilerden Furkan Aydın, Kemal Vurgun, Aykut Satmaz ve Gökhan Ceren vardı. Bize, 'helikopter için tenteleri sökmemiz' söylendi. Helikopter gelince kim bindi kim indi görmedik." diye konuştu.

Bölük çavuşu olduğu için Aykut Satmaz'ın kendisinden, 'askerleri saat 22.00'den sonra Samet yüzbaşının yanına götürmesini' istediğini ve yaklaşık 10 dakika sonra okul komutanı Mürsel Çıkrıkçı'nın bir polisi dövdüğünü gördüğünü anlatan Yarış, şöyle devam etti:

"Bunu görüp şaşırdım, 'nasıl tatbikat' diye düşündüm. Samet yüzbaşıya soracaktım ama bulamadım. Birkaç asker gelerek, 'Kemal astsubay bize darbe olacak dedi, Kemal astsubay ile mühimmat alıp geleceğiz, siz de yanımıza geçin' dedi. 15 dakika kadar sonra 30 yaşlarında olan Kemal astsubay bize, 'Askerlerim, evlatlarım, bir oyun var, sizi kullanacaklar. Oyunlarına oyuncak olmayın, beni takip edin' dedi. Sonra Samet yüzbaşı geldi, 'dinlemeyin' dedi. Sonra Kemal astsubay, 'Samet sen karışma' diyerek tartışmaya başladılar. Başka rütbeliler de geldi. Kemal astsubay, 'Allah'ıma kitabıma hepinizi vururum, çocukları bırakın. Siz bir örgütün itliğini mi yapıyorsunuz?' diye söyledi. Kemal astsubay silahını çekince, arkasına geçtik ve biz de rütbelilere karşı silah doğrulttuk.

Biz sonrasında korkup yanımızda bulunan arkadaşlarla, toplam 16 kişiydik sanırım bölük bölgesine doğru kaçtık. Hatırlamadığım kişiler de vardı, saklanma pozisyonuna geçtik. Saat 02.00 sularında bu olaylar olmuştu. 02.15 sularında ben, Umut Akyol başçavuşu arayıp Samet yüzbaşı ve Kemal astsubay arasındaki olayı anlattım. O da bana, 'Kemal'i dinle, çok dikkatli olun, oradan sakın ayrılmayın' diye söyledi. Biz gidip bir ağacın altında yattık ama uyumadık. Uçak sesleri, silah sesleri, bağırma sesleri geliyordu. Umut başçavuşun arayıp söylemesi üzerine, sabaha kadar Furkan Aygın'ın odasına gidip saklandık. Onun yanında da bir er vardı. Sabah saat 07.00'ye kadar hiç çıkmadık. Şafak ve Samet yüzbaşıyı gördüm, 'silahları toplamamızı' söylediler. Arkadaşım Kurtuluş'un şehit olduğunu da duyduğumda bunlara, 'bu olanların burada kalmayacağını, herkese anlatacağımı' söyledim, bana bir şey yapmadılar. Bu yüzbaşıları da polisler aldılar. Sonrasında biz de teslim olduk."

"Darp ettiği çevik kuvvet polisinin üniformasını çıkarıp, 'bu size ibret olsun' dedi"

Sorgulanan erlerden Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı'nın habercisi olan er Şenol Kılıç, okul komutanının daha yeni görevi devraldığını ve olayın olduğu gün akşam 16.00 sularında 1. Ordu'dan 4 adet unimog aracın içeriye alındığını vurgulayarak, "Astsubaylar getirmişti. Okul komutanımız bu astsubaylar ile bizzat görüşerek onları 1. Ordu'ya geri gönderdi. Saat 19.30 civarı komutan Çıkrıkçı makamından çıkış yaptı, 'tatbikat olacağını' söyledi. Rütbelilere talimat verip nizamiyede unimoglara askerleri bindirdi. Araçları kendi şoförleri kullandı. Birer rütbeli olan araçlara erleri doldurdular. Sonra araçlar çıkış yaptı." ifadesini kullandı.

İtfaiye aracının üzerine de erlerin bindirilip çıkış yapıldığını, nizamiyede eski ve yeni okul komutanları varken beklediklerini kaydeden Kılıç, "Çelik çapraz bariyerlerle nizamiyeyi kapattılar, geçen araçları uyarmaya başladılar. Sonra çevik kuvvetten 15-17 kişilik bir ekip otobüsle geldi. Okul komutanı bize, 'destek için geldiklerini' söyledi ama zoraki geldikleri belliydi. Üçerli gruplar halinde polisleri dağıttılar, bu kez polisler, 'hızlı bir şekilde evlerinize gidin' diye söylediler. Okul komutanı çevik kuvvetten bir arkadaşı telefonda konuşurken gördü. Sonra çevik kuvvet arkadaşı darp etmeye başladı, çok sinirlendi, kendi tüfeğindeki mermiyi ağza verip, 'vuracağını' söyledi. Zaten öncesinde birkaç sivili de darp etmişti. Erler çok şaşkındı. Çevik kuvveti darp ettikten sonra silahını aldı ve üstündeki üniformayı çıkardı. 'Bu size ibret olsun, kimse kendini düşünmeyecek, bunca şehit varken' dedi bize dönerek." beyanında bulundu.

"Polis karakoluna tam dolu nişan almamızı istedi"

Şafak yüzbaşının okul komutanının emriyle Çengelköy'e doğru yürümeye başladığını ve yanında da harp akademisinden geldiğini duyduğu siyah bereli "Mahmut" isimli yüzbaşı olduğunu ve yol kenarında sağlı sollu gittiklerini aktaran Kılıç, şöyle dedi:

"Okul komutanı bunları yere çöktürdü, karşıda kalabalık bir grup vardı, sanırım sivildiler. Sivil olduklarını bilmiyorduk o sıra. Bu yüzbaşılar grubun üstüne hedef alıp ateş ettiler. G3 silah kullanıyorlardı, çok sayıda ateş edip neredeyse şarjör bitirdiler. Ölen olup olmadığını, karanlık ve uzak olması nedeniyle anlamadım. Aynı üniformaya sahipler. Grup orada dağıldı. Şafak ve Mahmut yüzbaşı fazlaca ilerledi. Biz daha geride, benzin istasyonu yakınında kaldık. Orada olan halkı güvenli bir alana topladık. Okul komutanı halktan karşı gelene kelepçe kaktı, tüm emirleri o veriyordu. Orada 3,5 saat hiçbir şey yapmadan Çengelköy Çınaraltı çay bahçesinin yanında bekledik. 20-25 kişi vardık. Okul komutanı sonra, 'polis karakolundaki polislere tam dolu nişan almamızı' istedi ancak biz nişan almadık. Sonra okul komutanına gelen telefondan sonra okula doğru geri çekildik."

Komutanların saat 15.00'te içtima emri verip herkesin tatbikat için akşam hazır olmasını istediklerini ve akşam 21.00 sularında hücum sesi duyduğunu ifade eden er Niyazi Emre ise, "Bölükteki herkes hazırlanıp toplandı. İçtima alanında 40 kişi kadar toplandık, aşağı bahçeye çıktık. Okul komutanı konuşmasını yapıyordu. 'Korkmayın, gerçekçi bir operasyon olacak, sıkı yönetim ilan edilmiştir, herkes hızlıca mühimmatını alıp geliyor' dedi. Biz de silahlarımızı alıp geldik." diye konuştu.

"Vurmayanı biz vururuz' diyorlardı"

İçtimadan sonra kendilerini iç bahçe dışına çıkarttıklarını ve orada bulunan her öğrenci sınıfına dörder asker görevlendirdiklerini belirten Emre, sonraki süreçten şöyle bahsetti:

"Bunun dışında kalan askerleri de Mustafa Paycı, 'bizi takip edeceksiniz' diye çağırdı. Biz de ardından giderek mevzi aldık. Akşam saat 22.00'de nizamiye dışına çıkardılar. Sonra çevik kuvvetler geldi. İnsanların araçlarını durduruyorlardı. Çevik kuvvet insanlara, 'burası güvenli değil, evlerinize dönün' dedi. Çevik kuvvetten bir kişi diğerlerinin telefonlarını aldı. Bir iki tanesine geri verdi. Biz cami hocasını çağırdık. 'Haberlerde bir şey var mı' diye sorduk. 'Tatbikat değilse yapmayalım' dedik. Cami hocası baktı, 'bir şey olmadığını' söyleyince rahatladık. Bizi gece saat 24.00'de oradan çıkardılar. Okul komutanı Şafak, Mahmut ile ismini bilmediğim yüzbaşı rütbeli bir kişiye, 'öne geçmesini' söyledi. Bir müddet yürüdüler daha sonra Mürsel Çıkrıkçı, Şafak yüzbaşıya, 'atış serbest' diye hitap etti. Karşıda kalabalık varmış. Okul komutanı karşıdaki kalabalığa, 'hemen dağılıyorsunuz, yoksa üzerinize bir tabur askeri yığarım' dedi. Şafak yüzbaşıya da, 'seriye takıp tarıyorsun' dedi. Atış yapanlar en öndeki 3 rütbeliydi. Atış yapa yapa gittiler. Vurulan olup olmadığını görmedim. Muhtemelen vurulmuştur.

Çengelköy'e geldiğimizde olayın gerçek olduğunu anladım. Yaralı görmedim. Mürsel Çıkrıkçı ileride bir araç içinden sivil çıkararak dövdü. Ben bunu görünce yanında duramadım, arkadaşlarımın yanına çekilmek istedim. Okul komutanı izin vermeyip ileri gitmemi istedi. Ben ileri gidince atış sesleri gelmeye başladı. Araya girdik. İleriye baktık Mahmut yüzbaşı karşıdan gelen araçlara ateş ediyordu. Yanında bir de er vardı, araçlara önce, 'geri dönmesini' söylüyordu, ilerlemeye devam ederse ateş edip vuruyordu. Araç içerisinde bir şahsı vurdu. Bu olaydan kısa bir süre önce Opet benzinliğine gittik. İçeride bir görevli vardı. 'İçeriden çıkmamasını' söyledik. Sonra Uzman Çavuş Recep Ayıkdere içeride bir bayanın oturduğunu gördü. Gece saatleriydi. Kadına, 'korkmanıza gerek yok sizin güvenliğiniz için bunu yapıyoruz' dedi ve oradan çıkarttı. Karşıdan biri ateş etmeye başladı. Biz mevzi aldık. Birkaç el daha ateş edildi. Ben oradan otoparkın olduğu yere geçtim. Mahmut yüzbaşının yanında durmak istemedim. Sürekli, 'vur' emri veriyorlardı. 'Vurmayanı biz vururuz' diyorlardı. O sırada Abdullah Çoban isimli uzman onbaşı sivilleri göstererek, 'ayağa kalkan olursa vur' dedi. 'Nasıl yani?' dediğimde, 'ayağından değil kafasından vur' diye söyledi. Bu uzman onbaşı ara sokaklardan sivilleri toplayarak getiriyordu. Gelmek istemeyen sivilleri Mürsel Çıkrıkçı'ya söyleyerek dövdürüyordu. Mürsel Çıkrıkçı polis karakolunun önüne geçerek, 'acil boşaltın' dedi. Birkaç kişi mevzi aldı. '3 dakikanız var boşaltmazsanız burayı yıkarım' dedi. Ben o anda darbe olduğunu kesin olarak anladım. Sonra polis karakolunu bıraktılar. Sivillere, 'biz geri çekiliyoruz' dedi. Otobüslerle birliğe geri döndük. Sabah da teslim olduk."

"Polisler nasıl darbeye yardım edebilirler?"

Er Görkem İlhan da, unimog araçların girişine şahit olduğunu ve araçları karşıladığını belirterek, "Bu araçlar saat 17.30-18.00 arası geldiler diye hatırlıyorum. 'Araçların aranmadan direk içeri alınması' söylendi. Bizi mühimmatsız ve koruması olan öğrencileri korumamız için verdiler. Dışarıda yol güvenliği için bizi dizdiler. Çevik kuvvet polisleri de vardı. Polisleri de görünce bunu tamamen tatbikat olarak algıladık. Göksel Eren isimli yüzbaşıya, 'İçişleri Bakanlığına bağlı polisler nasıl darbeye yardım edebilirler' diye sordum, o da bana güldü." dedi.

Azerbaycanlı misafir askeri öğrenci de ifade verdi

Hakimlikçe Azerbaycan uyruklu Nazim Memedov'un da ifadesi alındı.

Kuleli Askeri Lisesi'nde misafir öğrenci olduğunu ve askeri lisede okuduğunu belirten Memedov, "Son sınıfım. Azerbeycan'da devlet okulunda mezun olarak Kuleli Lisesi'ne geldim. 'Mezuniyet var' diye çağrıldık. Bu normal bir durumdu. Mezuniyete çıktık, okul komutanı değişimi oldu. Bu temmuzdan temmuza 2 senede bir olur. 2 senesi bitmişti. Biz de okula onun için gelmiştik. O sırada öğrenciler tatildi. Yakın bir arkadaşımın babası ve dayısı gelmişti. '15 Temmuz'da da kalalım' diye düşündük. Olay günü dolaştıktan sonra okula erken döndüm. Arkadaşlarımı gördüm, kokteyl olduğunu söylediler. Ben çağrılanlar arasında yoktum. Ancak İstanbul'da olduğumdan misafirhanede kaldım." dedi.

"Bölük komutanı teslim olmak için çıkmamızı engelledi"

Diğer erlerden Mustafa Karaca ise, "Cuma günü sabah tek gün için kamera gözetlemesinde sabit emniyet adında görevlendirildim. Mühimmatları izliyordum. Öğlen 14.00 sularına kadar her şey normaldi. İsmini bilmediğim bir başçavuş geldi. 10 sandık mühimmat getirdiler. Hizmet bölüğüne de 3 asker gelerek saat 14.00'den akşama kadar şarjör doldurdular. 15.30-16.00 sularında bölük komutanımız Yüzbaşı Şafak Gündüz askerlerin hepsini içtimada topladı ve 'tatbikat olduğunu, akşama hazırlıklı olmamız gerektiğini' söyledi. Nöbetteyken Kartal istikametinden bir helikopter geldi ve kulenin tüm ışıkları söndü. 21.00 sularında gelen helikopter 22.30'da gitti. Sabah 06.00'ya kadar bulunduğumuz yerden ayrılmadık. Darbe olduğunu öğrendik, korktuk. Herkes kendi bölüğüne ayrılmıştı. Aşağıda anons sesleri geldi. 'Teslim olun bir şey yapmayacağız' şeklinde. Okul komutanı kapıları kapatmış. Bölük olarak sivil elbiselerimizi giydik teslim olacaktık. Bölük komutanı bizim çıkmamızı engelledi. Sonra polisler gelerek bizi gözaltına aldılar ve götürdüler." ifadesini kullandı.

"Öğrenciler fazlalık görünsün diye gelmişti"

Er Mustafa Sungur da, "Tatbikat olacağı söylendi. İçtimaya katıldım. Bölük komutanımız Şafak Gündoğdu bize, 'yeni komutanımız geldi, görev yerini aldı, akşam tatbikat var, okulun emniyetini nasıl aldığınıza bakacak, sizleri kontrol edecek, fazla sağa sola ayrılmayın' şeklinde söyledi. Akşam 20.00 sularında alarm verilince de herkes hareket etti. Herhangi bir askerin hareket etmeme ihtimali yoktur. Aşağıya arkadaşlarla indim. Boş şarjör ile indiğimizi gören bölük komutanı mühimmat almamızı söyledi. 30-35 öğrenci Mevlüt Acar binbaşının emrindeydi. Öğrencilerin elinde silah vardı ama mühimmat yoktu. Fazlalık görünsün diye gelmişlerdi. Mevlüt binbaşı beni ve arkadaşlarımı çağırdı. Kilitli olan kapının kilidinin kırılmasını istedi. Biz 1.5 saat kadar bekledik. Öğrencileri alıp nizamiyeye gitmemiz söylendi. Önünde silah nöbeti tuttum, dışarıya çıkmadım."

Kemal astsubaya yardım eden askerler serbest

İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, "kasten adam öldürme ve kasten yaralama" suçlarından tutuklanmaları talep edilen şüpheli erlerle ilgili, kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması nedeniyle bu suçla ilgili tutuklama taleplerinin reddedildiğini bildirdi.

Hakimlik, askerlerden ikisini, üzerlerine yüklenen suçu işlemedikleri ve anayasal suç işlemek konusunda kararlı olan örgüt üyelerine karşı koyarak engel oldukları için, aralarında Azeri misafir öğrencinin de olduğu 8 askeri, kuvvetli suç şüphesinin bulunmaması, askeri birlik dışında veya nizamiyede silahlı bir vaziyette ve suçun işlendiği anda bulunmadıkları için ve 4 askeri de, aynı askeri birlikte görevli Astsubay Kemal Vurgun ile birlikte hareket ederek fiillerine kendiliklerinden son verdikleri için serbest bıraktı.

Diğer 36 şüpheli erin tutuklanmasına karar veren hakimlik, tutuklanma gerekçesi olarak da, "şüphelilerin TSK’nın hiyerarşik yapısı içerisinde hareket etmeyerek Türkiye Cumhuriyeti devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan ve bu amaç doğrultusunda devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarına sızarak kamu hukukundan kaynaklanan gücü kendi amaç ve doğrultularında kullanarak faaliyette bulunduğu kamuoyuna yansıyan birçok hazırlık soruşturması ve kamu davalarından anlaşılan FETÖ/PDY ile bağlantılı olarak hareket ettiği kanaatine varılan 'Yurtta Sulh Konseyi' isimli yasa dışı örgütün faaliyeti içerisinde yer almalarını" gösterdi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla 15 Temmuz günü başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Hava, Kara ve Jandarma komutanlıkları bünyesindeki yasa dışı oluşumun emir ve direktifleri doğrultusunda "Yurtta Sulh Konseyi" kurarak darbe girişiminde bulunduğunu belirten hakimlik, yapılanmanın eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan şüphelilerin, üzerilerine atılı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Cumhurbaşkanına suikast, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesine dayanan deliller bulunduğu kanaatine varıldığını bildirdi.

Suçların yasada öngörülen ceza miktarı, önemi, katalog suçlardan olması, tutuklama nedeninin var sayılması, kaçma şüphelerinin olması, FETÖ üyelerinin fırsat bulduklarında yasal gayrı yasal yollarla yurt dışına kaçtıklarının daha önceden görülmesi ve soruşturmanın henüz tamamlanmamasını göz önüne alan hakimlik, şüphelilerin, "kanunsuz emrin yerine getirilemeyeceği ve anayasal düzenin değiştirilmesine yönelik suçun yani halk arasında bilinen adıyla darbenin fiili olarak erlerin katılımı olmaması halinde hayata geçirilemeyeceği" hususuna dikkati çekerek 36 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.