Erler albayın 'polise ateş edin' emrini anlattı

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan olaylara ilişkin 197'si tutuklu 330 sanığın yargılandığı davada, tutuksuz sanık erlerin savunmaları alındı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık erler, sanık eski 58. Topçu Tugayı Komutan Yardımcısı Albay Serhat Selçuk Pesek'in, darbe girişimi sırasında karşı koymaları halinde polislere ateş etmeleri için kendilerine emir verdiğini iddia etti.

15 Temmuz'da akşam içtiması alındığı sırada birlik komutanının emri ile araçlara bindirildiklerini, nereye gideceklerine dair kendilerine bilgilendirme yapılmadığını anlatan sanık er A.Y, nizamiyeye geldiklerinde, Pesek'in kendilerine, "Polis sizi yolda durdurursa, ateş ederse siz de ateş edin." emrini verdiğini aktardı.

Bu ifadeleri kullandığında Albay Pesek'i görmediğini, ancak sesinden tanıdığını savunan A.Y, birlik dışına çıktıkları sırada babasıyla yaptığı telefon görüşmesinden sonra darbe girişiminden haberdar olduğunu, bu bilgiyi birlik komutanına da ilettiğini söyledi.

Polatlı çıkışına geldiklerinde halkın askeri araçların ilerlemesini engellediğini, bunun üzerine kışlaya geri dönmeye çalıştıklarını anlatan A.Y, avukatların sorusu üzerine, ifade verme sürecinde polis tarafından yönlendirilmediğini ve kimseye iftira atmadığını anlattı.

Tutuksuz sanık er H.Ö. de sanık eski Üsteğmen Aydın Babaoğlan'ın komutasındaki araçta olduğunu, nizamiyeden çıkarken Albay Pesek'i gördüğünü söyledi.

Çıkış yapacakları sırada aracın Serhat Selçuk Pesek'in yanında durduğunu belirten tutuksuz sanık er H.Ö, "Nizamiye çıkışında Pesek, araç komutanlarına 'Yolda polis size ateş ederse siz de ateş edin' dedi. Kışladan çıktıktan kısa bir süre sonra halkla karşılaştık, bunun üzerine kışlaya geri döndük. Polis beni yönlendirmedi, Pesek ne söylediyse onu söyledim." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımıza değil, ateş emri verenlere sıkardık"

Benzer ifadeler kullanan tutuksuz sanık er E.K. de Albay Pesek'in kendilerine "Barikat çıkarsa yıkın, karşılık verirlerse siz de sıkın" dediğini öne sürdü.

Konvoy halinde ilerlerken Polatlı yakınlarında durduklarını, birlik komutanı sanık eski Üsteğmen Yusuf Aydoğan'ın yanlarına gelerek, "Size ateş edilirse, her ne olursa olsun ateş etmeyin, karşılık vermeyin." şeklinde bir emir verdiğini aktaran E.K, "Yanımızda bulunan mühimmatları gece boyunca silahlarımıza takmadık. Bize ateş emri verilmiş olsaydı, vatandaşlarımıza değil, bu emri verenlere sıkardık." dedi.

Sanık eski Üsteğmen Önder Tanrıkulu'nun başında bulunduğu konvoyda yer aldığını belirten tutuksuz sanık er H.E. de "İlk geldiğimizde yolun polisler tarafından kapatıldığını gördüm, sonra sanayi yolunda devam ettik. En son Temelli girişine geldiğimizde polis yolu kesmişti." şeklinde savunma yaptı.

Tutuksuz sanık er İ.G, tugayda 70 günlük asker olduğu sırada darbe girişiminin yaşandığını, bu nedenle birçok rütbeliyi tanımadığını belirterek, "Nizamiye çıkışında tanımadığım biri, 'Barikat görürseniz yıkın geçin, size sıkan olursa siz de sıkın' diyordu. Ancak silahlarımız boştu." diye konuştu.

Tutuksuz sanık erler M.S, İ.D, A.Ş, G.G. ve M.Ç. de savunma yaptı. Duruşma, rütbeli tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.