Erken tahliyede şartlar belli oldu

Koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliye edilebilmesine olanak tanıyan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

671 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici maddeyle, kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişinin tahliye olmasının yolu açıldı.

KHK'nın 32. maddesi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna geçici madde eklendi. Buna göre, daha önce koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye edilirken, bu süre ikiye çıkarıldı. Böylece koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliye edilebilecek.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna eklenen bir diğer madde ile "koşullu salıverilme" şartlarında değişiklik yapıldı. Daha önce süreli hapis cezalarına mahkum edilenler cezalarının "üçte ikisini" infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabiliyordu. Yeni düzenleme ile "üçte ikilik" oran, "yarıya" indirildi. Böylece 9 yıl hapis cezası alan bir kişi, cezasının üçte ikisi kadar, yani 6 yıl cezaevinde kalması gerekirken artık 4,5 yılda koşullu salıverilebilecek.

Hangi suçları kapsamayacak?

Bu düzenlemeler, 1 Temmuz 2016'dan önce işlenen suçları kapsayacak. Bu tarihe kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) kasten öldürme, altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenleri kapsamayacak.

Yeni düzenlemeyle ilk etapta Türkiye genelinde kapalı ve açık ceza infaz kurumlarından yaklaşık 38 bin kişi tahliye olacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılan çalışmaların ardından açık ve kapalı ceza infaz kurumlarından bugün öğleden sonra tahliyelere başlanacak.

Toplam kapasitesi 187 bin 351 olan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı cezaevlerinde, 16 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla 213 bin 499 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. 38 bin hükümlünün tahliye edilmesinin ardından cezaevlerindeki sayının 175 bin 499'a düşmesi bekleniyor.