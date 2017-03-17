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'Erkekler 60, kadınlar 58 yaşından önce emekli olamayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşından önce emekli olamayacak." dedi.

'Erkekler 60, kadınlar 58 yaşından önce emekli olamayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşından önce emekli olamayacak." dedi.

17 Mart 2017 Cuma 15:26
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'Erkekler 60, kadınlar 58 yaşından önce emekli olamayacak'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Hasanbey Hamamı Kültür Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, anayasa değişikliğiyle seçilme yaşının 18'e indirileceğini belirtti.

Bu konudaki eleştirilere değinen Müezzinoğlu, şöyle konuştu:

"Bir sistemi doğru kurgulamak için yapılan yolculukta, nasıl oluyor da bu kadar basit bir cümleyle, '2 yılda 18 yaşındaki çocuğu emekli yapacaklar. Bunlar da kendi çocukları olacak.' diyor. Millet de bu kadar kıt akıllı, hani kendisi gibi demeyeceğim, onları seçecek. Millet seni niye seçmiyor yıllardır? Seni neden yıllardır iktidar yapmıyor? Millete yanlış yapmazsan, millete hizmeti doğru verirsen millet seni baş tacı olarak taşır merak etme Kılıçdaroğlu. Yalan söyleyerek, saptırarak, milleti kandırarak ve çarpıtarak bu milletin kaderiyle oynamamalısın."

Müezzinoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini anımsatarak, "Annelere diyor ki, 'Bakın kendi çocuklarını 18 yaşında milletvekili, 2 yıl sonra da milletvekili emeklisi yapacaklar.' diyor. CHP gibi bir partinin genel başkanı, milletin gözünün içine baka baka, milleti yanıltacak sözler söyler mi?" ifadelerini kullandı.

"Emeklilik ortalama yaşını 52'ye getirdik"

Türkiye'de emekli olup da yaşa takılanları ve erken yaşta emekli olanları örnek gösteren Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda benim yaşa takılan kardeşlerim var. Yaşa takıldığı halde 48 yaşında emekli olanlar var. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde üçüncü dönem milletvekilliği yapıyor olmasına rağmen yaşa takılan milletvekilleri var, takılacak. Vatandaş nasıl takılıyorsa o da takılacak. Bursa'da rastladım geçenlerde, 33 yaşında emekli olunan bir sistem, emekliyi mağdur etmeden, sağlıklı bir sistem olabilir mi? Biz ilk defa emeklilik ortalama yaşını 52'ye getirdik. Ama hala 47-48'de emekli olanlar var. 2036 yılında erkekler 60, kadınlar ise 58 yaşından önce emekli olamayacak. Bugün Almanya'da 65 yaşından önce emekli olan tek bir kişi yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde 65 yaşından önce emekli olan yok."

Emeklilere ödenen promosyon

Emeklilere yönelik promosyon ödemelerine de değinen Müezzinoğlu, "Eski kanuna göre 30 yıldan fazla çalışan emekliye sadece 30 yıllık ikramiyesi ödeniyordu. 3 ay önce düzenleme yaptık kanunda. 30 yıldan fazla çalışanların geri kalan yıllarının da ikramiyesini ödemeye başladık. Toplam 90 bin emekliye 700 milyon lira ilave farklarını ödemeye başladık. Bu ay içinde 700 milyon lira emeklilerimize o haklarını ödeyeceğiz ve o hak mağduriyetlerini gidereceğiz. Promosyonda 4,4 milyar promosyon haklarını verdik." dedi.

"Şimdi artık 16 Nisan'ı bekliyor milletimiz"

Bakan Müezzinoğlu 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasını anımsatarak, "Şimdi artık 16 Nisan'ı bekliyor milletimiz. 16 Nisan sonrası ipin ucunun millette olduğu, milletin iradesini güçlü bir şekilde merkeze alan bir sistemin arefesindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra önce millet ne derse onun olacağını vurgulayan Mehmet Müezzinoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Önce 'Acaba filan vesayet odakları ne der?' diye milletimiz bakmayacak. 'Size bunları yaptırmaya fırsat vermezler' diyen veya 'Onlardan hiç korkmuyor musunuz?' diye bir taraftan korkuyla bakan, yetki verdiği siyasetçisinin arkasında durmaktan bile zaman zaman korktuğu süreçleri artık millet tarihe gömecek. Millet artık şunu diyecek; 'Ben cumhurum.' Cumhuru güçlendiren cumhuriyeti de güçlendirecek, cumhur kime yetki veriyorsa ona hesap soracak ve cumhur artık bir numara olacak. Cumhurun bir numara olduğu, sistemin merkeze milletini, milli iradeyi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olacağı bir döneme giriyoruz."

Bakan Müezzinoğlu, açılışın ardından esnafı ziyaret etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MüezzinoğluBursaMudanyaHasanbey Hamamı Kültür Merkezi
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