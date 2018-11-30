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'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.

'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.

30 Kasım 2018 Cuma 15:20
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'Ergenekon' davasında savcılık mütalaasını açıkladı

İSTANBUL 

Daha önce verilen beraatgörevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden"Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı. 

"Ergenekon" davasında, mütalaasını açıklayan savcılık ''örgütün'' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi. 

Danıştay saldırısı sanığı Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet

Ergenekon davasının mütalaasında, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Ergenekon davasının mütalaasında, 201 sanık hakkında beraat ve düşme, 32 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası istendi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ErgenekonSavcılık
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