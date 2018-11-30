İSTANBUL
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden"Ergenekon" davasında, savcılık mütalaasını açıkladı.
"Ergenekon" davasında, mütalaasını açıklayan savcılık ''örgütün'' varlığının ispat edilemediği gerekçesiyle terör suçundan ceza verilmemesini istedi.
Danıştay saldırısı sanığı Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet
Ergenekon davasının mütalaasında, Danıştay saldırısı dosyası sanığı Alparslan Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Ergenekon davasının mütalaasında, 201 sanık hakkında beraat ve düşme, 32 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.
AA