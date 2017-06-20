Ergenekon davası yarın görülmeye başlanacak

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, yetkisizlik hükmü kurarak, "dava dosyasının Ankara'daki ağır ceza mahkemesine gönderilmesi" kararına yapılan itirazın kabul edilmesinden sonra bu mahkemede görülmesine karar verilen 274 sanıklı Ergenekon davasının ilk duruşması yarın gerçekleştirilecek.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilen ancak bu mahkemenin "davanın Ankara'daki yetkili ağır ceza mahkemesinde görülmesi" gerektiği yönündeki kararı sonrası itirazlara konu olan Ergenekon davası, kapatılmasına karar verilen dönemin özel yetkili mahkemesi İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 5 Ağustos 2013'te verdiği karardan sonra yeniden görülmeye başlanacak.

Sanık avukatlarının, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin "Ankara'da görülsün" kararına geçtiğimiz Ocak ayı içinde yaptığı itirazı, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kabul etmesinden sonra bu mahkemede görülmesi kesinleşen 274 sanıklı davanın ilk duruşması yarın saat 10.00'da gerçekleştirilecek.