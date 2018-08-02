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'Ergenekon' davası savcısına FETÖ'den hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

'Ergenekon' davası savcısına FETÖ'den hapis cezası

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen, "Ergenekon" davası eski duruşma savcısı tutuklu sanık Mehmet Ali Pekgüzel'e 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:42
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'Ergenekon' davası savcısına FETÖ'den hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Pekgüzel, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Karar aşamasına gelindiği belirtilerek son sözleri sorulan sanık Pekgüzel, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek, "Mahkemeye gelen belgeleri kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Pekgüzel'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianame

İddianamede sanık Pekgüzel'in, HTS kayıtlarında örgütle bağlantılı kişilerle görüştüğünün tespit edildiği belirtilmiş, sanığın, FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile 12 Haziran-27 Temmuz 2014 tarihlerinde 4 kez görüştükleri bilgisine de yer verilmişti.

Pekgüzel'in tutuklandıktan sonra götürüldüğü Mersin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kurum görevlilerince yapılan üst aramasında üzerinden "F" seri numaralı 1 ABD doları bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın oğlunun da örgütle bağlantılı bir lisede okuduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık eski savcı Pekgüzel'in "Ergenekon" davasında duruşma savcısı olarak görev yaptığı sırada işlediği öne sürülen "görevi kötüye kullanma", "görevi ihmal", "hürriyeti tahdit" gibi çeşitli suçlardan da hakkında dava açıldığı hatırlatılmıştı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
SEGBİSFETÖ
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