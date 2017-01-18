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Ergenekon davası haziranda görülecek

Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensiple ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verdi.

Ergenekon davası haziranda görülecek

Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensiple ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verdi.

18 Ocak 2017 Çarşamba 14:41
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Ergenekon davası haziranda görülecek

İSTANBUL

Yargıtay tarafından bozulan 274 sanıklı Ergenekon davasına bakmakla yetkilendirilen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasına karar verildi.

Ergenekon davası sanıklarından bazılarının avukatları tarafından, davanın Ankara'da görülmesi kararına yapılan itirazın İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından, dosyanın gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davaya ilişkin tensip tutanağı hazırladı.
Mahkemece davanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildiği ancak bu karara bir kısım sanıklar tarafından yapılan itirazın, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine yetkisizlik kararının kaldırıldığı belirtilen tensip tutanağında, dosyanın bu mahkemenin yeni esasına kaydedildiği belirtildi.
Duruşmanın 21 Haziran 2017'de yapılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların tümüne davetiye gönderilmesini de hükme bağladı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından, 274 sanığın tekrar yargılanacağı Ergenekon davası, haziran ayında tekrar başlayacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Ergenekon DavasıHaziranYargıtay4.Ağır Ceza Mahkemesi
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