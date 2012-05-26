''Ergenekon'' davası

''Ergenekon'' davasına bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Serdar Öztürk ve Durmuş Ali Özoğlu'nun esasa ilişkin son savunmalarını yapana kadar, bu davadan tutuksuz yargılanan ''Odatv'' davasının tutuklu sanığı Yalçın Küçük'ün de 16 celse duruşmalardan men edilmesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak dinlenilen Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu, hakkında beyanlarda bulunduğu sanık ve avukatlar tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.

Sanık Yalçın Küçük de Orakoğlu'na soru yöneltmek istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, ''Sanığın sizinle ilgili beyanı yok'' diyerek, sorularını yazılı vermesini söyledi.

Yalçın Küçük, elinde kitaplarla sanık sıralarının önüne yürüyerek soru sormak için ısrar edince Başkan Özese, Küçük'ün dışarı çıkmasını istedi.

Küçük'ün direnmesi üzerine Özese, görevliler tarafından çıkarılması yönünde talimat verdi. Kolundan tutarak kendisini dışarı çıkarmak isteyen görevlilere direnen Küçük, ''Sorularımdan korkuyorsunuz?'' diye bağırarak, salondan ayrıldı.

Orakoğlu, avukatların sorularını yanıtlamasının ardından, ''Yargılanan hiç kimseyle bir meselem yok. İfadelerime, analiz olduğu için çok karşı çıkıldı. Bunlar, uzun yıllar emniyette hizmet veren bir kişinin analizleridir. Kimseyi suçlamayı amaçlamıyorum ama suç işleyen birileri varsa da cezasını çekmeli'' diyerek, beyanlarını tamamladı.



-Tanık Orakoğlu'na hakaret-



Başkan Özese, daha sonra bugünkü oturumda salondan çıkarılan tutuklu sanık avukat Serdar Öztürk hakkında jandarma görevlilerince tutanak tutulduğunu belirterek, tutanakta Öztürk hakkında, ''Mahkeme başkanının uyarısına rağmen oturduğu yerden bağırarak konuştuğu, bu nedenle de başkanın talimatı ile duruşma salonundan çıkarıldığı, ancak salondan çıkartılırken tanık Bülent Orakoğlu'na hitaben (ş.......) diye bağırdığı gözlenmiştir'' yazıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, daha önceki celselerde de duruşma düzenini bozucu davranışları nedeniyle men edilen Serdar Öztürk'ün, mahkemenin uyarılarına rağmen bu tür davranışlarına devam ettiğini kaydetti.

Öztürk'ün, tanık Orakoğlu'na hakaret ettiğini belirten mahkeme heyeti, tutuklu sanık Durmuş Ali Özoğlu'nun da duruşmada bağırdığını ve çıkarılırken jandarmaya direndiğini belirtti.

Mahkeme, Öztürk ve Özoğlu'nu, duruşma disiplinini bozdukları, mahkemenin saygınlığını zedeleyici sözler sarf ettikleri gerekçesiyle esas hakkındaki son savunmalarını yapana kadar duruşmalardan men ederken, sarf ettiği sözler nedeniyle de Öztürk hakkında gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasına karar verdi.

Tutuksuz sanık Yalçın Küçük'ün de tanığa soru yöneltirken uyarılara uymayarak bağırdığını kaydeden mahkeme heyeti, Küçük'ün de duruşma düzenini bozucu davranışları nedeniyle 16 celse duruşmalardan men edilmesine hükmetti.

Duruşma, 28 Mayıs Pazartesi gününe ertelenirken, davanın görüleceği 28 ve 29 Mayıs'ta sanık ve avukatların talepleri alınacak.