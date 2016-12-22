Diyarbakır'da, hakkında "

terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı

" iddiasıyla açılan dava kapsamında zorla getirme kararı çıkarılan

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş

, polis tarafından götürüldüğü Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde talimatla savunmasını yaptıktan sonra serbest bırakıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara Adliyesine getirilen Erdoğmuş, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki "talimat duruşması"na katıldı.

Erdoğmuş'un avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk da izledi.

İddianamenin okunmasının ardından sanık avukatlarından Aydın Erdoğan, söz alarak müvekkiline iddianame iletilmeden hakkında zorla getirme kararı çıkarıldığını söyledi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin talimat evrakında, "talimat mahkemesine gelmemesi halinde, zorla getirme kararı çıkarılmasına" ilişkin bir şey bulunmadığını savunan Erdoğan, "Bir yurttaşa reva görülmeyen uygulamanın, bir milletvekiline kasten uygulanmadığını duymak istiyoruz." dedi.

Erdoğan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Savunmasını yapan Erdoğmuş, iddianameye konu sözleri irticalen söylediğini ve cuma hutbesi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunlar, miting esnasında söylenmiş değildir. Bu konuşmada eksikler olabilir ama konuşmamın arkasındayım. İddianamede 'sözde sivil cuma namazı' deniliyor. Bu, vebaldir. Namaz bir ibadettir ve kulla Allah arasındadır. Sözde olup olmadığını Allah bilir. Nasıl oluyor da sulha, barışa acil çağrı yaptığım bir konuşma nedeniyle suçlanıyorum? Konuşmamın içeriği suç değildir. Eğer suçsa, bu suçun arkasındayım."

Erdoğmuş'un avukatlarından Erdoğan da müvekkilinin şiddeti övmediğini savunarak, beraatini istedi.

Erdoğmuş, savunmasının alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İddianame

Nimetullah Erdoğmuş, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

İddianamede, Erdoğmuş'un, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 4 Mart'ta Diyarbakır Sümerpark'ta, güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları ile sokağa çıkma yasağının protesto edilmesine yönelik sözde "sivil cuma namazı"na katıldığı ve açıklama yaptığı belirtiliyor.

Namazı kıldıran Erdoğmuş'un, daha sonra güvenlik güçlerinin operasyonlarını gayrimeşru gösterdiği, bunları "tahaccür" ve "gaddarlık" olarak nitelendirdiği aktarılan iddianamede, "Erdoğmuş, terör örgütü mensuplarının, devletin güvenlik güçleri ile girdikleri silahlı çatışmaları haklı göstermiştir. Konuşma içeriği bütün halinde değerlendirildiğinde şüphelinin terör yöntemlerini kullanmaya özendirici ve terörizmi yüceltici nitelikte beyanlarda bulunmak suretiyle terör örgütü propagandası yapma suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır." deniliyor.

AA