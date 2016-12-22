Derince ilçesinde yaşayan Yazıcı ailesini ziyaret eden Karaosmanoğlu, baba Şenol ve anne Sebahat Yazıcı ile görüştü.
Karaosmanoğlu, kendisine diğer çizimlerini de gösteren Gülşah'ı tebrik ederek, dizüstü bilgisayar hediye etti.
Kentteki engelli gençleri fırsat buldukça ziyaret ettiğini, Gülşah'ın onlardan biri olduğunu belirten Karaosmanğlu, "Bu kardeşlerimizi Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Engelli kardeşlerimize ne kadar değer verirsek, huzurumuz ve bereketimiz o kadar güzel olur. Gülşah da bu güzelliklerden bir tanesidir. Bundan sonra da devamlı kendisiyle iletişimde kalacağız ve fırsat buldukça kentimizi beraber gezeceğiz." diye konuştu.
Yazıcı ailesi de ziyaretinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!