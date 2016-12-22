Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini çizerek, Twitter hesabında paylaşan Serebral Palsi hastası

Gülşah Yağmur Yazıcı

'yı ziyaret etti.

Derince ilçesinde yaşayan Yazıcı ailesini ziyaret eden Karaosmanoğlu, baba Şenol ve anne Sebahat Yazıcı ile görüştü.

Karaosmanoğlu, kendisine diğer çizimlerini de gösteren Gülşah'ı tebrik ederek, dizüstü bilgisayar hediye etti.

Kentteki engelli gençleri fırsat buldukça ziyaret ettiğini, Gülşah'ın onlardan biri olduğunu belirten Karaosmanğlu, "Bu kardeşlerimizi Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Engelli kardeşlerimize ne kadar değer verirsek, huzurumuz ve bereketimiz o kadar güzel olur. Gülşah da bu güzelliklerden bir tanesidir. Bundan sonra da devamlı kendisiyle iletişimde kalacağız ve fırsat buldukça kentimizi beraber gezeceğiz." diye konuştu.

Yazıcı ailesi de ziyaretinden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür etti.

AA