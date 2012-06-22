Erdoğan'dan Yahudilere güvence

RİO DE JANERİO

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in düzenlediği Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmalar ve liderlerle ikili temaslarının yanısıra Rio Centro'daki zirve alanında karşılaştığı insanlarla da fotoğraf çektirdi. Erdoğan, burada karşılaştığı iki Musevi kökenli Amerikan vatandaşıyla da kısa bir sohbet etti.

Kardeşimiz olarak görüyoruz

Erdoğan, kendisine yaklaşarak, ''Ülkenizde yaşayan bizim insanlarımızı iyi koruyun'' diyen Yahudilere, ''Benim liderliğimde Türkiye'deki Yahudi topluluğu güvence altındadır, korumam altındadır. Biz onları kardeşimiz olarak görüyoruz'' dedi.

İsrail'in de Filistinliler'e iyi davranması gerektiğini belirten Erdoğan, ''Ortadoğu'daki sorunları çözmek için bir yol bulmalıyız. İsrailliler, Filistinlilere daha iyi davranmalı'' diye konuştu.

İsrail halkı ve Yahudiler hakkında ne düşünüyorsunuz diye soran Musevilere Başbakan Erdoğan; ''Bizim İsrail halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Sorunumuz İsrail Hükümeti'nin saldırgan tavırlarına karşıdır'' cevabı verdi.

Başbakan Erdoğan'la fotoğraf çektirip tokalaşarak ayrılan kişilerin ABD'deki bir Yahudi kongresinin üyesi oldukları öğrenildi.

Görüşme trafiği

Erdoğan, Rio+20 Zirvesi için geldiği Brezilya'da ikili görüşmelerde bulundu.

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile dün yaptığı görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, bugün de Fas Başbakanı Abdulilah Benkiran, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel sorunların ele alındığı öğrenildi.