Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip

Erdoğan

, İstanbul

Ortaköy

'deki eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit düşen polis memuru

Burak Yıldız

'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı gönderdi.





Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.

AA