Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy'de bir eğlence merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit edilen polis memuru Yıldız'ın ailesine bir başsağlığı telgrafı göndererek, taziyelerini iletti.
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Erdoğan'dan şehit polisin ailesine taziye telgrafı
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