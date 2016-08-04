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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba nedeniyle yaralanarak saldırıdan 18 gün sonra şehit olan Yaşar'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba nedeniyle yaralanarak saldırıdan 18 gün sonra şehit olan Yaşar'ın ailesini hastanede ziyaret etti.

04 Ağustos 2016 Perşembe 10:07
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Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne uçaktan atılan bomba nedeniyle başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 23 yaşındaki Oğuzhan Yaşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 3 Ağustos akşamı gelen Yaşar'ın vefat haberi üzerine TOBB ETÜ Hastanesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurumlu şehidin babası Ahmet, dedesi Asım ve kardeşi Kadir Yaşar ile diğer aile bireylerinin acılarını paylaştı.

Erdoğan, merhuma Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır ve metanet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziye ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ve Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın hazır bulunduğu öğrenildi. 

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 10:08
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖCumhurbaşkanlığı KülliyesiTaziye Ziyareti
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