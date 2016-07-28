Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da zırhlı aracın geçişi sırasında terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Öner'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'daki terör saldırısında şehit olan Piyade Onbaşı Öner'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da zırhlı aracın geçişi sırasında terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Öner'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.
AA