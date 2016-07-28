Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan

,

Va

n'da terör saldırısında

şehit

olan Piyade Onbaşı

Ömer Öner

'in ailesine taziyelerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'da zırhlı aracın geçişi sırasında terörist unsurlar tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Öner'in ailesine başsağlığı telgrafı gönderdi.