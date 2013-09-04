Erdoğan'dan dördüncü çocuğu olan babaya tebrik telefonu

RİZE



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık bir yıl önce dördüncü kez baba olan Rizeli Kadem Öksüz'ü telefonla arayarak tebrik etti.



Güneysu ilçesinin Adacami Mahallesi'nde eşi Tenzile ve 4 çocuğuyla yaşayan Kadem Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıl önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Rize ziyaretinde karşılaştığını belirtti.



Başbakan Erdoğan'ın kendisiyle sohbet ettiğini anlatan Öksüz, "Görüşmemiz sırasında Başbakanımıza 'Üç çocuk istediniz, üç çocuk yaptık. Dördüncüyü sizin için yapacağız. Bir çayımızı içersiniz artık' dedim. Başbakanımız da 'Sen dördüncü çocuğu yap ben de senin çayını içmeye geleceğim' dedi" ifadelerini kullandı.



Geçen yıl aralık ayında "Cengizhan" adını verdiği dördüncü çocuğunun dünyaya geldiğini ifade eden Öksüz, "Başbakanımız ile son 5 günlük Rize ziyaretinde görüşme fırsatı bulamadım. 25 Ağustos Pazar sabahı, Başbakanımız ile Rize'ye gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım ile yolda karşılaştım. Kendisinden Başbakanımıza dördüncü çocuğumun olduğunu iletmesini rica ettim. Sayın Bakanımız da konuyu ileteceğini söyledi" dedi.



Telefondaki sesi duyunca bir anda gözlerim doldu



Öksüz, dün sabah saatlerinde Ankara alan kodlu bir numaranın kendisini aradığını kaydederek, "Telefondaki kişi, 'Ben Başbakanlıktan arıyorum. Sayın Başbakanımız sizinle görüşecek' dedi. Bir anda şaşırdım, şok oldum. Sonra Başbakanımızın sesini duydum, 'Kadem Öksüz nasılsın' deyince kendimi tutamadım, gözlerim doldu, bir anda ağladım" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan ile bir süre görüştüğünü anlatan Öksüz, "Halimi hatırımı sordu. Görüşmeleri çok yoğun olduğundan dolayı çay içmeye gelemediğini söyledi. Çok duygulandım. Beni unutmamış. Bana çocukların annesine çok iyi bakmamı, evde çamaşıra, bulaşığa yardım etmemi söyledi. Dört çocuğun yeterli olduğunu belirtti. İnşallah bir dahaki gelişinde görüşeceğimizi söyledi. Çok mutlu oldum. 75 milyonun Başbakanı, dünya lideri bir insan, beni unutmayıp aramışsa gerçekten çok büyük bir insan" ifadelerini kullandı.





AA