Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan yüzbaşı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda helikopterde bulunan ve yaralanan Deniz Kurmay Yüzbaşı Haldun Gülmez, Muğla'da tutuklandı.
İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Gülmez, polis ekiplerinin nezaretinde Muğla'ya getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Gülmez, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan Gülmez, tutuklanarak İzmir'deki cezaevine götürüldü.
AA