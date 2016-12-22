Almanya Şansölyesi Angela Merkel

, Beşiktaş'taki terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Şansölye Merkel, İstanbul'daki terör saldırısını kınadıklarını belirterek, Almanya'nın Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurguladı.



Saldırıdan derin üzüntü duyduklarını ifade eden Merkel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini ilettiği kaydedildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Katar Emiri Al Sani'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile terör saldırısına ilişkin yaptığı görüşmesinde Türk halkının acılarını paylaştığını ifade ederek, menfur saldırıda şehit düşenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Meşal'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesinde, Beşiktaş'taki saldırının Filistinlileri de derinden üzdüğünü aktararak, Filistinliler olarak Türk halkıyla tam bir dayanışma içinde olduklarını ifade ettikleri belirtildi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'tan taziye telefonu

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, terör saldırısı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Kuveyt Veliaht Prensi Nawaf el-Ahmad el-Cabir es-Sabah ve Başbakan Şeyh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah ile Irak Türkmen Cephesi Başkanı Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İspanya Dışişleri Bakanlığında AB'ye Üye ve Aday Ülkelerle İkili İlişkilerden Sorumlu Büyükelçi Viktoria Morera ise Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon'u telefonla arayarak, taziyelerini sundu.

Ayrıca Yunanistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi George Yennimatas da Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Halit Çevik'i telefonla arayarak taziyelerini sundu.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor da Erdoğan'ı aradı

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ı telefonla arayan Pahor, taziyelerini dile getirdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, sosyal medya üzerinden İstanbul'daki saldırıyı kınadı. Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Sebastian Kurz ve Bakanlık Sekreteri Büyükelçi Michael Linhart da sosyal medya üzerinden terör saldırısını kınayan paylaşımlarda bulundu.

Mısır'dan kınama

Hindistan Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla saldırıyı kınayarak, taziyelerini iletti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, Ciudadanos Partisi lideri Albert Rivera ve Temsilciler Meclisi 3'üncü Başkan Yardımcısı Rosa Romera da saldırıyı lanetleyerek, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını ifade etti. İspanya Temsilciler Meclisi, Sosyalist Parti ve İspanya Ulusal Polis Teşkilatı da resmi Twitter hesaplarından kınada mesajları yayımladı.

Katalan Özerk Yönetimi Dış ve Şeffaflık İşleri ve İlişkileri Bakanlığı ile Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı. Kazakistan Senatosu Başkanı Kasım Jomart Tokayev de kişisel Twitter hesabından taziye dileklerini iletti.

Litvanya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla saldırıyı kınayarak, taziye dileklerinde bulundu. Bakanlık açıklamasında, Türkiye ile dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, Türkiye ile dayanışma ifadelerini içeren bir açıklama yaptı.

AA