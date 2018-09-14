Erdoğan yarın Azerbaycan'a gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Azerbaycan'da Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlere katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu’nun teşkilinin ve Bakü’nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere yarın Azerbaycan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde gerçekleştirilecek görüşmelerde, Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve iş birliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların ele alınması öngörülüyor.