Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, buradan Esenboğa Havalimanı içindeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne geçti.
Cuma namazını burada kılan Erdoğan ve Yıldırım'a, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekiller eşlik etti.
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