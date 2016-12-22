Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ve

Başbakan Binali Yıldırım

,

cuma namazı

nı birlikte kıldı.

Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret merkezi Otonomi'nin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, buradan Esenboğa Havalimanı içindeki Yıldırım Beyazıt Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan ve Yıldırım'a, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile milletvekiller eşlik etti.

AA