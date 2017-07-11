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Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulunuyor.

Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulunuyor.

11 Temmuz 2017 Salı 13:21
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Erdoğan ve Yıldırım 15 Temmuz Şehitliğini ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulunuyor.

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım, ziyaret için şehitliğe gelen vatandaşları selamladı, çocuklarına oyuncak dağıttı. Yıldırım daha sonra, şehitlik girişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladı.

Karşılamada, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra şehitliğe geçti. Ziyaret devam ediyor.

Bu arada, ziyaret dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Anma dolayısıyla şehitliğe ziyarete gelen çok sayıda vatandaş da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali YıldırımEdirnekapı15 Temmuz Şehitliği
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