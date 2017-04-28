Erdoğan ve Conde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, öğle yemeğinde bir araya geldi.
Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen öğle yemeği, 14.40'ta başladı.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Conde, öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Gine Cumhurbaşkanı Conde, öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, öğle yemeğinde bir araya geldi.
Mabeyn Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen öğle yemeği, 14.40'ta başladı.
AA