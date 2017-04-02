Erdoğan: Türk milleti Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Ankara'nın tüm ilçe, semt ve mahallelerinde oturan vatandaşları selamlayan ve sevgilerini ileten Erdoğan, "Karadeniz benim baba, ata yurdum, İstanbul doğduğum, büyüdüğüm, yetiştiğim, siyasette ve millete hizmet yolunda piştiğim yer. Ankara ise 2001 yılında arkadaşlarımızla birlikte partimizi kurduğumuz, 2002 yılından itibaren Türkiye'ye, Türk milletine Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetlerini getirdiğimiz yer." dedi.

"Bu millet penaltıyı iyi atar..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye'nin 2016'da yüzde 2,9 büyüdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazıları bu rakamı küçümsemeye kalkabilir. Aynı dönemde AB'nin ortalama büyüme rakamı ne biliyor musunuz? Yüzde 1,5. OECD ülkelerinin ortalama büyümesi ne kadar biliyor musunuz? 1,7. Bize tabii ki 2,9 yetersiz geliyor. Ancak dünyadaki anlı şanlı ekonomi değerlendirme kuruluşları var ya, benim her zaman bunlara biraz fırça attığım, 'Bu açıklamalarınız siyasidir. Bunların açıklamalarına bakmayın dediğim' var ya, onların değerlendirmelerinin bir puan üzerinde bunun çıktığını unutmayalım. Bu ne demektir? Ters köşe oldular yine. Bu millet penaltıyı iyi atar."

"Planlarını yerle yeksan ettiniz"

Türk milletinin 15 Temmuz'da izzetine canı pahasına sahip çıktığına işaret eden Erdoğan, "Şu anda her taraftan üzerimize gelenler var ya, işte onların tüm derdi sizlerin teslim olmak yerine direnmeniz ve zafere ulaşmış olmanızdır, ondan dolayı çıldırıyorlar. Siz onların tüm hesaplarını, planlarını, beklentilerini yerle yeksan ettiniz." diye konuştu.

"Türk milleti Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek"

"İsviçre Parlamentosunun önünde büyük bir pankart... Benim resmim ve şakağıma dayanmış bir silah. Ne diyor? 'Erdoğan'ı öldürün'. Be dangalaklar, Erdoğan sizin demenizle mi ölecek?" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Rabbimin takdiri neyse o olacak. Ne bir an ileri ne bir an geri. Siz o sokaklarda sosyalist partinizi, PKK'lıları, sol terör örgütlerini dolaştırarak, kendi polislerinizle onları koruma altına alarak Türkiye'nin şanından, izzetinden bir şeyleri söküp alacağınızı mı zannediyorsunuz? 16 Nisan geliyor, Türk milleti, 80 milyon, inşallah bütün Batı'nın liderlerine en büyük dersi verecek." şeklinde konuştu.

"'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'Hayır' diyen de o kadar saygındır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halk oylamasını yapıyoruz, Kılıçdaroğlu çıkmış diyor ki, 'Hayır diyenler teröristtir' diyormuşuz. Kılıçdaroğlu, yine yalan söylüyorsun. Biz demokrasiye öylesine inanmışız ki bağlı olmuşuz ki milletin iradesi bizim için en saygın tepe noktadır. 'Evet' diyen ne kadar saygınsa 'hayır' diyen de o kadar saygındır. Ancak bizim 'evet'i anlatırken bir uyarı görevimiz var. Nedir o? Kim 'hayır' diyor. Kandil 'hayır' diyor mu, bölücü başı 'hayır' diyor mu, Pensilvanya 'hayır' diyor mu, Avrupa'da bir kısım liderler 'hayır' diyor mu. Düşünün Avrupalı parlamenterler, liderler Avrupa'da hayır kampanyası yapıyor. Türkiye'den baro başkanı Avrupa'ya gidip kampanya yapıyor."

Erdoğan, "Kişi sevdikleriyle beraberdir" ve "Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu" sözlerini aktararak, "Şimdi anladın mı Kılıçdaroğlu ne söylemek istediğimi." ifadesini kullandı.

"AB liderleri kuzu kuzu Papa'yı dinlediler"

"Gittiler Vatikan'da tüm AB üyesi ülkelerin liderleri, kuzu kuzu orada oturdular ve Papa'yı dinlediler." ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"AB'ye Türkiye'yi 54 yıldır niye almıyorlar anladınız mı? Olay tamamıyla, açık ve net söylüyorum, Haçlı ittifakıdır. 16 Nisan aynı zamanda bu kararı değerlendirme günü olacaktır."