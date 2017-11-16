Erdoğan Soçi'de 'Suriye' zirvesine katılacak

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, 9 gün aradan sonra tekrar bir görüşme gerçekleştirecek.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek "Suriye" konulu toplantıda taraflar Suriye'deki gelişmeler ve bölgedeki son durumu ele alacak.

Toplantıya İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılması bekleniyor.

Bu yıl 13 kez telefonla görüşen Erdoğan ve Putin, altıncı kez de bir araya gelecek.