Erdoğan şehit ailesini ziyaret etti

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli kırsalında 4 Mayıs'ta teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Onbaşı Mehmet Coşkun Kılıç'ın Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, şehit ailesinin Keçiören'deki evine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya ve bazı partililerle geldi.

Şehit Kılıç'ın babası Satılmış Kılıç ve annesi Fatma Kılıç ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulunan Erdoğan'ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakan Erdoğan, ziyaretinin ardından şehit ailesinin evinden ayrılırken kendisini bekleyen çok sayıda vatandaşı da selamladı. ''Şehitler ölmez, vatan bölünmez'' sloganları atan vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

