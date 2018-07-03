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Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Sayıştay Başkanı Baş'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, Milli Savunma Bakanı Canikli'yi ve kuvvet komutanlarını kabul etti.

Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından Sayıştay Başkanı Baş'ı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı, Milli Savunma Bakanı Canikli'yi ve kuvvet komutanlarını kabul etti.

03 Temmuz 2018 Salı 16:00
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Erdoğan seçim tebriklerini kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ardından tebrikleri kabule devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, bugün İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin akabinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı tebrik ziyaretleri çerçevesinde kabul etti.

Erdoğan, Sayıştay Başkanı Baş'ın ardından, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve kuvvet komutanlarını da Beştepe'de kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrikleri kabulü çerçevesinde, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de gün içerisinde Beştepe'yi ziyaret edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan24 Haziran Seçimleri
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