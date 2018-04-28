Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Funda ‘Yüzleşme’yle Rakip Tanımıyor 
Japonları şaşırtan büyüme
Japonları şaşırtan büyüme
Seçim takvimi belirlendi
Seçim takvimi belirlendi
İran'da 'mumya muamması'
İran'da 'mumya muamması'
Son bölümlere dikkat
Son bölümlere dikkat

Erdoğan: Rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan: Rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum." dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:41
0 Okunma
Erdoğan: Rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AK Parti Olağan İl Kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAK PartiRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da pişmaniyeyi acıyla buluşturdular
Şanlıurfa'da pişmaniyeyi acıyla buluşturdular
MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı
MAZLUMDER'den "28 Şubat tutukluları serbest bırakılsın" çağrısı
PTT'ye 5 bin personel alınacak
PTT'ye 5 bin personel alınacak
Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek
Gökyüzü yerli balonlarla renklenecek
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
Yakalanmamak için 2 ayda bir ev değiştirmişler
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
'1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız'
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
THY'den Belgrad'a 5 ilave sefer
Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması
Dışişlerinden Güney ve Kuzey Kore Zirvesi açıklaması
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi
İstinaf argo kelimelerin sözlükte kalmasına karar verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ