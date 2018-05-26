Erdoğan: Paralarınızı gidin TL'ye yatırın

ERZURUM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda, AK Parti'nin ilk mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, 16 Mart'ta AK Parti İl Kongresi vesilesiyle şehre geldiğini ve bugün de 24 Haziran seçimleri dolayısıyla bir kez daha Erzurumluların huzurunda bulunduğunu söyleyerek başladı.

Erdoğan, "(Kampanyaya nereden başlayalım?) dedik. 'Bundan önce olduğu gibi kongremizi tarihte nasıl Erzurum Kongresi ile taçlandırdıysak, 24 Haziran'ı da Erzurum ile taçlandıralım.' dedik." ifadesini kullandı.

HDP'ye Almanya'da miting izni

"Erzurum, buradan öyle bir ses verin ki Anadolu'nun dört bir yanından duyulsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hatta öyle bir ses verin ki, dünyanın dört bir yanında bize dost olan kalpleri ferahlatsın, husumet besleyen yürekleri de titretsin. İşte Avrupa'da PKK terör örgütünün, YPG'nin, PYD'nin ön kuvveti durumunda olan HDP'ye meydanlarda miting yapma müsaadesi veren yönetimler, AK Parti'ye oralarda müsaade etmiyorlar, salonlarda yer vermiyorlar. Niye? 'Ne kadar engellersek o kadar kar' diyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Bosna Hersek size yetti. İşte, şimdi de Erzurum'dayız, dadaşlar size yeter.

Şimdi buradan hep beraber seslenelim, 'Vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti.' Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Hiç endişeniz olmasın."

"Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz"

Askerle, polisle, güvenlik korucularıyla, teröristlere dağları, ovaları dar ettiklerini belirten Erdoğan, "Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler-Dereler'de biz varız. İnlerine girdik, inlerine. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Çünkü bu milletin huzurunu kaçırdılar. Bu milleti üzdüler." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 475. Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 414, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısı 398." bilgisini paylaştı.

Güvenlik korucusu ücretlerine 135 liralık bir iyileştirme

Güvenlik korucularını unutmadıklarını kaydeden Erdoğan, terör örgütlerinin güvenlik korucularını hedef almasının boşuna olmadığını söyledi.

Alandaki partililerin sloganları üzerine Erdoğan, "Ben, size diğer adaylar gibi palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan ne aldanan olduk. Onun için bu tür sloganlarla bizlerden ayak üstü netice almaya çalışmayın." dedi.

Gerekli şartlara sahip güvenlik korucularının bir kısmının uzman erbaş olarak da değerlendirildiğini belirten Erdoğan, "Şimdi güvenlik korucularımızın ücretlerinde 135 liralık bir iyileştirme daha yapıyoruz. Hayırlı olsun. Amacımız güvenlik korucularımızın tüm dikkatlerini ve zamanlarını teröristlerle mücadeleye ayırmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Rusya 1 milyar dolar ödeme yapacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya'dan Mavi Akım ve Batı Hattı'ndan aldığımız doğalgazın fiyatında 2015'te indirim talep etmiştik. Bu talebimiz karşılanmayınca uluslararası tahkime başvurmuştuk. Uzun müzakereler sonucunda 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya ile bu ülkeden aldığımız doğalgazda yüzde 10,25 oranında fiyat indirimi konusunda mutabakata vardık. Vardığımız mutabakatla bu iki yılda aldığımız doğalgaz için ülkemize indirim farkı olarak 1 milyar dolar ödeme yapılacak." dedi.

'Usta yola devam ediyor'

Erdoğan, 12 Haziran'da Eskişehir'de TANAP projesinin açılışını yapacaklarını, Türkiye'nin kaynak çeşitliliği bakımından önemli olan TANAP projesinin de hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan, "Bu iş ustalık işidir. Biz çıraklığı belediye başkanlığında yaşadık, kalfalığı başbakanlıkta yaşadık, ondan sonra ustalık dönemi başladı. Cumhurbaşkanlığı sürecinde de bunu yaşadık, devam ediyoruz. Şimdi diyoruz ki usta yola devam ediyor." dedi.

"Milletimizin karşısında yeni projelerimizle çıkıyoruz"

Erdoğan, 24 Haziran'da sadece cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilinin seçilmeyeceğini aynı zamanda seçimlerle birlikte yeni bir yönetim sistemine de geçileceğini anımsatarak, "AK Parti olarak milletimizin karşısında hem 16 yıllık hizmetlerimizle hem de yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimizle çıkıyoruz." dedi.

Seçimde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için nasıl oy kullanılacağını aktaran Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran'dan sonrası belirleyeceksiniz. Bizim için biten her iş bir sonraki işimizin başlangıcı demektir. İnsanı merkez alan demokrasinin ve refahın geliştirilmesini hedefleyen projelerimizle ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Kurulduğumuz günden beri girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 24 Haziran'da da sadece ve sadece milletimize güveniyoruz. Geleceğe daha sağlam, daha güvenli, daha hızlı adımlarla yürümek için bir kez daha milletimizin desteğine talibiz." diye konuştu.

"Sayın Bahçeli'yle birlikte bir yoldayız"

MHP ile Cumhur İttifakı kurduklarını anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Bahçeli ile birlikte bir yoldayız. Ekibiyle beraber bir yoldayız ve AK Parti, MHP olarak çıktığımız bu yolda araya fitne, fesat sokmak isteyenler olabilir. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Cumhur İttifakı tamam ve Cumhur İttifakıyla da inşallah diğerlerini yerle yeksan edeceğiz. Mülki İslam'ın kilidi olan Erzurum'dan bu seçimde de rekor bir sonuç bekliyorum."

'Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız'

Göreve geldiklerinde IMF'ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu 2013'te sıfırladıklarını aktaran Erdoğan, aynı zamanda 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankasının döviz rezervini 110 milyar dolara çıkardıklarını söyledi.

Erdoğan, "Bu ara birileri ülkemize çöreklendi, Gezi olaylarında olduğu gibi. Faiz lobisi üzerimize yükleniyor. Boşuna yüklenmeyin, avucunuzu yalayacaksınız. Yalnız bir şey söylüyorum, yastığının altında avrosu olan kardeşlerim, sizler paralarınızı gidin TL'ye yatırın, yerli paraya yatırın. Bu oyunu hep beraber bozacağız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır." dedi.

'İhtimal olsa zaten kendi aday olurdu'

Erdoğan, "Bu kişinin (Muharrem İnce) cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde bir ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Terör örgütlerine neler yaşattığımızı biliyorsunuz değil mi? Kimse bizimle oynamasın, kimse bize bulaşmasın. Bulaşırlarsa PKK'sı da PYD'si de DEAŞ'ı da FETÖ'sü de hepsi kaçacak delik arayacak." diye konuştu.

"Siz, milleti ciddiye almazsanız, millet sizi hiç ciddiye almaz"

Siyasetin bir iddia işi olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bu iddianın da altının dolu olması gerektiğini söyledi.

"Biz henüz 18 yaşında delikanlıya seçilme hakkını getirdik. Ne söylediysek inanarak söyledik." diyen Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Her işimize önce işinin ehli bir ekiple hazırlığımızı yapıp öyle başladık. Tek parti döneminde CHP, güya halk için ama halka rağmen hareket eden bir partiydi. Aradan geçen bunca zamanda arpa boyu yol gidemedikleri anlaşılıyor. Kendi partisinin içinde genel başkanlık mücadelesini kaybeden bir ismi Türkiye'nin yönetimine aday göstermeleri, bu işi ciddiye dahi almadıklarına işaret ediyor. Bu zata, kendi partilerini emanet etmiyorlar ama milletten Türkiye'yi kendisine emanet etmesini istiyorlar. Siz, milleti ciddiye almazsanız, millet sizi hiç ciddiye almaz."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "CHP'nin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmak zorundadır." diye daha dün ortalığı inlettiğini, ayrıca Genel Başkanına da 'Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Eğer sen olmazsan ben olacağım.' dediğini aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Başka ne dedi, 'Ya bir girdin seçilemedin, iki girdin seçilemedin, üç girdin seçilemedin, dört girdin seçilemedin, beş girdin seçilemedin...' Daha ne diyeyim. Genel Başkanı onu, 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıp aday gösterdiğinde koşa koşa gidiyor. Bu ne ciddiyetsizliktir. Bu kişinin cumhurbaşkanı seçilemeyeceğini en iyi onu aday gösteren biliyor. Aksi yönde bir ihtimal olsa zaten kendi aday olurdu. Parti içi mücadeleye verdikleri önemi Türkiye'nin geleceğine vermiyorlar."