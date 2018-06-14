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Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin'le telefonla görüşerek bayramlaştı.

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin'le telefonla görüşerek bayramlaştı.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:02
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Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'le telefonla görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistanlı mevkidaşı Hüseyin, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri görüşmede, birbirlerine tebriklerini iletti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusunda kararlılıklarını teyit eden iki lider, bölgesel konulara da değindi.

Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı çerçevesinde yapılan görüşmelerde olumlu neticeler elde edilmesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği görüşmede, Filistin konusunda uluslararası platformlardaki dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, bayramın, başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanPakistanMemnun Hüseyin
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