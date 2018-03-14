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Erdoğan, oyuncu Şekerci'ye yönelik şikayetinden vazgeçti

Oyuncu Selin Şekerci'nin, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit suçundan yargılandığı davada, Erdoğan'ın avukatları mahkemeye şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçe sundu.

Erdoğan, oyuncu Şekerci'ye yönelik şikayetinden vazgeçti

Oyuncu Selin Şekerci'nin, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret ve tehdit suçundan yargılandığı davada, Erdoğan'ın avukatları mahkemeye şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçe sundu.

14 Mart 2018 Çarşamba 15:06
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Erdoğan, oyuncu Şekerci'ye yönelik şikayetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansosyal medyada hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Selin Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesine yapılan duruşmaya tutuksuz sanık oyuncu Selin Şekerci ve müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları katılmazken, Şekerci'yi avukatı temsil etti.

Duruşma hakimi, müşteki Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in celse öncesinde mahkemeye şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçe sunduğunu belirtti.

Hakimin, usul yönünden sanık Şekerci'nin ifadesinin alınması gerektiğini hatırlatması üzerine sanık avukatı dava konusunun "kamu görevlisine hakaret" olduğunu belirterek, müvekkilini bir dahaki duruşmaya hazır edeceğini söyledi.

Mahkeme, Şekerci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 13 Haziran 2013'de sosyal medyada Yüzüklerin Efendisi isimli filmin kötü karakteri Saruman ile Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını yan yana getirerek "İki resim arasındaki inanılmaz benzerlik" şeklinde yorum yapan Şekerci'nin, "kamu görevlisine hakaret ve tehdit" suçlarından 1 yıl 8 aydan 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSelin şekerci
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