ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Akyazı Spor Kompleksi'nin açılış töreni'nde yaptığı konuşmada, "İstediğiniz kadar terör estirin, bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Ben inanıyorum ki onlar teröre koştukça, benim milletim birliğe koşacak. Daha güçlü olacağız ve tek kişi bunlardan kalmayıncaya kadar devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 1,5 yıldır süren yoğun terör eylemleri sebebiyle sevinçlerimizi ağız tadıyla yaşayamıyoruz. Terörün amaçlarından biri ülkemizi ve milletimizi asıl çalışmalarından, hedeflerinden kopartıp, kendi kısır gündemine hapsetmektir. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Terörle mücadelemizi kesintisiz ve kararlı bir şekilde yürütürken yatırımlarımızı yapmaya, projelerimizi hayata geçirmeye, hedeflerimize doğru yürümeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA