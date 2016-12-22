Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev

'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini ilettiği Mirziyoyev'e görevinde başarılar diledi.

İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Özbekistan ilişkilerini her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.

AA