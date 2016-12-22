Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği başarıdan dolayı tebriklerini ilettiği Mirziyoyev'e görevinde başarılar diledi.
İki lider, görüşme vesilesiyle Türkiye-Özbekistan ilişkilerini her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını da teyit etti.
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