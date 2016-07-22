Erdoğan Meclis'i ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de TBMM'ye gelecek. Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Meclisin bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulunacak ve TBMM Tören Salonu'nda konuşma yapacak.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00'de TBMM'ye gelecek. Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Meclisin bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.00'de TBMM'ye gelecek. Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, Meclisin bombalanan bölümlerinde incelemelerde bulunacak ve TBMM Tören Salonu'nda konuşma yapacak.
AA