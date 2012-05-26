Erdoğan: Kürtaj cinayettir

Başbakan Erdoğan nüfus konferansında bir konuşma yaptı. Sezaryanla doğuma karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kürtajı cinayet olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, konuşmasında Suriye'deki olaylara da değindi.

Başbakan Erdoğan nüfus konferansında bir konuşma yaptı. Sezaryanla doğuma karşı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kürtajı cinayet olarak görüyorum" dedi. Erdoğan, konuşmasında Suriye'deki olaylara da değindi.

"Kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz ha doğduktan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok." '

MAÇ SEYRETMİYORUZ'

Erdoğan, konuşmasında Suriye'de yaşanan olaylara da değindi, şiddette kayıtsız kalınmasını sert bir dille eleştirdi.

Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Biz futbol maçı seyretmiyoruz beyler. Bir dramı, bir trajediyi, maalesef izlemek zorunda kalıyoruz. Burada çocuklar, savunmasız kadınlar, yaşlı insanlar öldürülüyor. Boğazları kesilerek öldürülen insanlar var burada. Bunu mu izleyeceğiz? Bunu mu seyredeceğiz? Buna kimse 'Ben duymadım' diyemez, duyarsız kalamaz. Elini uzatmak durumundadır ve buna mecburuz." Bugün birçok ülke, gelişmiş insan hakları, ileri standartlarda demokrasi ve yüksek refah seviyesiyle yaşarken, maalesef farkına varmadan, sınırlarına sanal duvarlar çekebiliyor. Kendisi için, kendi halkı için, evrensel insani değerleri, demokrasiyi ve refahı bir hak olarak gören ülkeler, yanı başlarında ya da yakın coğrafyalarda yaşanan trajedileri, adeta bir gerilim filmi izler gibi sadece izlemekle yetinebiliyor."













Son Güncelleme: 26.05.2012 01:33