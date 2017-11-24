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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

24 Kasım 2017 Cuma 15:48
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCHPKılıçdaroğlu
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