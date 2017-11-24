Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine, çocuklarına ve ailesine yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 1 milyon 500 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı.