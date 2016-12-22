Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Na'eh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.
Na'eh'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kabul sırasında, Na'eh ve büyükelçilik mensuplarının yakasında Türk ve İsrail bayraklarının yan yana olduğu rozetler dikkati çekti.
İsrail heyetinde, Büyükelçi Na'eh'in eşi, oğlu ve kızı da yer aldı.
Işık: DEAŞ üyesi 1005 terörist etkisiz hale...
FETÖ soruşturmasında 54 kişinin mal varlığına...
Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Erdoğan: Eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız...
YGS ile girilen eğitim fakülteleri LYS ile...
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Dolandırıcıların KOSGEB kredisi tuzağına...
Terörün hedefi olan komandolar yaralarını...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!