Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

,

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh'i kabul ett

i.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Na'eh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu takdim etti.

Na'eh'in, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabul sırasında, Na'eh ve büyükelçilik mensuplarının yakasında Türk ve İsrail bayraklarının yan yana olduğu rozetler dikkati çekti.

İsrail heyetinde, Büyükelçi Na'eh'in eşi, oğlu ve kızı da yer aldı.

AA