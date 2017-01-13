Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81388
ALTIN
146.026
DOLAR
3.7903
STERLIN
4.6076
EURO
4.0359
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
Karabük Üniversitesi robotları dünya birincisi oldu
SON DAKİKA
"Japon Suma Robot Turnuvası 2015"te...

Erdoğan: "İş asıl sahibine gidecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir." dedi.

Erdoğan: "İş asıl sahibine gidecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir." dedi.

13 Ocak 2017 Cuma 11:49
14 Okunma
Erdoğan: "İş asıl sahibine gidecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili, "Bu hafta içinde biter ve bittikten sonra da işin zaten asıl sahibine gidecek. Asıl sahibi millet." dedi.

Erdoğan, "Öyle ya da böyle 8 madde geçmiş bulunuyor. Bundan sonraki süreç de temenni ederiz ki sakin bir havada ve demokrasinin adabına uygun bir şekilde devam etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk turda görüldüğü kadarıyla 338-348 arasında gidiş gelişler oldu, şimdi de bu hafta içinde kalan maddeler bu şekilde müzakere edildikten sonra ikinci turu var. İkinci turda da parlamento aynı istikrarını ortaya koyarsa iş asıl sahibine gidecektir. Milletimiz de burada nihai kararı verecektir. Milletimizin vereceği karar neyse o karara da hepimiz 'evet' diyeceğiz ve saygı duyacağız. Olay bu." diye konuştu.

'Tek adamcılığın uygulamasını yapan Cumhuriyet Halk Partisi'dir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkide bir tek adamcılık, tek adamcılık, tek adamcılık filan gibi laflar ediliyor. Bir defa Türkiye'de eğer tek adamcılık konuşulacaksa, tek adamcılığın tek bugüne kadar uygulamasını yapan siyasi parti ana muhalefet partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Daha kuruluşundan beri tek adam üzerine gelmiştir zaten." dedi.

'Hala farklı beklentiler içerisindeler'

Erdoğan, Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs yoğun bir çalışmanın içerisinde, samimiyet ortaya koyuyor ama Güney Kıbrıs ve garantör ülke olarak Yunanistan, hala bunlar farklı beklentiler içerisindeler."

"Annan Planı'nın artık geçerliliği yok. Şimdi yeni bir müzakere sürecidir. Bire dört, yani bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi başkanlık yapacak, 4 dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi başkanlık yapacak, böyle bir şey de olamaz. Bunu daha önce de konuşmuştuk; 1'e 2, bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi liderliği alacak, iki dönem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yönetimi alacak. Adil olan budur. Yani biz orada adil, kapsayıcı bir barış istiyorsak ölçüsü budur. 'Bunun dışında bizden kimse bir şey beklemesin' dedik, bunu yetkililerine söyledik."  

'Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurlarıyla ilgili bu hafta içinde tekrar bir değerlendirme yapacaklarını söyleyerek, "Burada ürkecek herhangi bir şey söz konusu değil ama ben milletime çağrıyı tekrar yapıyorum. 'Kimse yastığının altında şu dövizi biriktirmesin, bunları TL'ye dönüştürsün' diyorum. Eğer bunlar TL'ye dönüşürse inanıyorum ki piyasalar çok daha rahatlayacaktır." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanKuzey Kıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası
Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası
Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı
Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı
'Deniz Kuvvetleri iddianamesi' mahkemeye gönderildi
'Deniz Kuvvetleri iddianamesi' mahkemeye gönderildi
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
Nusaybin'de terör operasyonu
Nusaybin'de terör operasyonu
"FETÖ sebebiyle emniyetten ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var"
"FETÖ sebebiyle emniyetten ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ