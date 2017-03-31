Erdoğan'ın kaldığı oteli iki gün F-16 ile fotoğrafladılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianameye göre, darbeciler, 12 ve 13 Temmuz'da, 2 F-16 uçağıyla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarını fotoğrafladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianamede, FETÖ'nün darbe girişiminin hazırlık faaliyetleri anlatıldı.

İddianamenin "Darbeye hazırlık" bölümünde, 12 Temmuz 2016'da, şüphelilerden Diyarbakır'daki eski 8. Ana Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, pilotlar yüzbaşı Ceyhan Karakurt ve yarbay Ahmet Özdemir'in, aylık uçuş planlamasında olmamasına rağmen 2 F-16 uçağıyla Dalaman Havalimanı'na uçuş gerçekleştirdikleri belirtildi.

Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında tümgeneral rütbesiyle kurmay başkanı olarak görev yapan şüpheli Suat Murat Semiz'den onay alarak kalkan 2 F-16 uçağının, Dalaman Havalimanı'na inmeden önce Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında uçuş gerçekleştirerek fotoğraflama işlemi yaptıkları, ardından Dalaman Havalimanı'na indikleri kaydedildi.

Ayrıca, şüpheli Gökhan Şahin Sönmezateş'in, 13 Temmuz 2016'da, Ankara'dan 2 F-16 uçağını Dalaman'a gönderdiği, uçakların Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarını havadan fotoğraflayarak Dalaman Havalimanı'na indikleri ve şüphelilerin "Cumhurbaşkanı'na suikast" suçuna bu şekilde hazırlık yaptıkları vurgulandı.

Darbe girişiminin gerçekleştiği 15-16 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunması için Cumhurbaşkanlığına ait uçağın havada görülüp görülmediği, bu uçağın Dalaman veya Antalya'dan kalkıp kalkmadığı ve radar iz kayıtlarının Akıncı Üssü'nün Harekat Komutanı Ahmet Özçetin'in talimatı ile araştırıldığı da belirlendi.

İddianamede, 13 Temmuz 2016'da, şüphelilerden eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile pilot yüzbaşı Ahmet Tosun'un, F-16 uçağı ile Diyarbakır'a gittikleri, F-16 uçağına, tespit edilen hedefleri hatasız vurmayı sağlayan gelişmiş hedefleme podu olan "sniper" cihazı taktırdıkları da ifade edildi.

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe'nin, aynı gün Diyarbakır'da buluştukları, darbeye teşebbüs faaliyeti sırasında, Diyarbakır'dan darbeye katılacak F-16 uçaklarının planlamasını yaptıklarının anlaşıldığı belirtildi.

Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimini organize eden Gökhan Şahin Sönmezateş'in, darbe gecesi 23.00 sıralarında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı bünyesindeki Müşterek Hedef Üretim Analiz Üretim Merkezi'ni telefonla aradığı ve Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı yerin koordinatlarını, CAS programı yardımıyla şüpheliler Ali Pehlivan ve Veli Bilgin'den aldığı kaydedildi.

Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü'nden, darbe faaliyeti sırasında şüpheliler Oğuz Alper Emrah ve İlker Hazinedar'ın kullandıkları F-16 uçaklarının kaldırıldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının tespit edilerek önleme yapılmasının istendiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

Bayrak törenini erkene aldılar

İddianamede, darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında 15 Temmuz 2016'da, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında havanın sıcak olması bahane edilerek bayrak töreninin saat 14.00'te yapıldığı, mesainin erken bitirildiği, darbeye teşebbüs faaliyetine katılması uygun görülmeyen personelin evlerine gönderildiği, darbeye teşebbüs faaliyetine katılması gereken rütbeli askerlerin mesajla geri çağrıldığı anlatıldı.

Akıncı Üssü nizamiyelerine darbe yanlısı askerlerin yerleştirildiği, üsse girebilecekler listesinde ismi bulunmayan ve "Yurtta Sulh" parolasını bilmeyen askerlerin buraya alınmadığı ve saat 15.00'tan sonra darbeye hazırlık toplantılarının yapıldığı da aktarıldı.

İddianamede, 14 Temmuz 2016'da, şüpheli eski Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim'in 19.30'da Ersin Eryiğit'i makamına çağırdığı, önce "Üzerinde cep telefonu olup olmadığını" sorduğu, cep telefonu olmadığını anlayınca, toplam 27 F-16 uçağına Mustafa Azimetli tarafından söylenecek mühimmatların yüklenmesi talimatını verdiği belirtilerek, darbe girişimi günü saat 21.00 sıralarında, toplam 25 F-16 uçağına mühimmat yükleme işleminin tamamlandığının anlaşıldığı bildirildi.

Darbeye hazırlık faaliyetleri kapsamında, 15 Temmuz 2016'da, yerden alınan koordinatları havadan izleyerek kontrol edebilme, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne rapor edebilme ve savaş uçaklarına gerekli koordinatları verebilme yeteneğine sahip C-160 tipi 2 "Gören Uçağı"nın, aylık uçuş planlamasında bulunmamasına rağmen, koordinat ve hedef belirleme çalışmasında kullanılmak üzere saat 16.00 sıralarında Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından kalktığı ve saat 17.00 sıralarında uçakların Akıncı Üssü'ne iniş yaptığı vurgulandı.