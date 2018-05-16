Erdoğan'ın Gazze için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.
AA