Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100842
ALTIN
183.716
DOLAR
4.4253
STERLİN
5.9649
EURO
5.2185
'İnsanlığın yüz karası'
'İnsanlığın yüz karası'
Buray’ın gizemli aşkı
Buray’ın gizemli aşkı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Beste Yoltay Kelebek Şarkısıyla Dillerde
Osmanlıspor kritik virajda
Osmanlıspor kritik virajda

Erdoğan'ın Gazze için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.

Erdoğan'ın Gazze için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:18
0 Okunma
Erdoğan'ın Gazze için yoğun telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı el-Beşir’le telefonda görüştü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKatarAl SaniEndonezyaEl-Beşir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İETT'den ramazana özel otobüs hatları
İETT'den ramazana özel otobüs hatları
Arapça ve Rusça e-YDS başvuruları başladı
Arapça ve Rusça e-YDS başvuruları başladı
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'mobil' dönem
Kadına yönelik şiddetle mücadelede 'mobil' dönem
'Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın'
'Engelli yürüyüş bantları engeller ile son bulmasın'
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
"Şiddet kaynaklı kadın ölümleri azaldı"
"Şiddet kaynaklı kadın ölümleri azaldı"
'Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiği rahatlattı'
'Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiği rahatlattı'
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüşecek
Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüşecek
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 'Kudüs' kareografisi
İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden 'Kudüs' kareografisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ