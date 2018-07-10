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Erdoğan ilk resmi ziyaret için Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ilk resmi ziyaret için Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

10 Temmuz 2018 Salı 15:28
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Erdoğan ilk resmi ziyaret için Azerbaycan'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 11.15'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından yurt dışına ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan'ı, Haydar Alivev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve diğer ilgililer karşıladı.

Başkan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Bakü'ye geldi.

Merhum Cumhurbaşkanı Aliyev’in kabrine ziyaret

Başkan seçilmesinin ardından devlet geleneği kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Başkan Erdoğan, havaalanından Haydar Aliyev ve eşinin kabirlerinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na geçti.

Haydar Aliyev'in anıt mezarına çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra Aliyev'in eşi Zarife Aliyeva'nın mezarına çiçek koydu.

Başkan Erdoğan, 20 Ocak Şehitleri'nin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'nda da Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bıraktı.

Askeri bando İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı'nı çaldı. 

Türk şehitlerin mezarlarına karanfil

Bakü Türk Şehitliği'ne de geçen Erdoğan, buradaki anıta çelenk, şehit mezarlarına ise tek tek karanfil bıraktı.

Erdoğan, anıt şeref defterine şunları yazdı:

"Aziz şehitlerimiz, 

Tarihi 24 Haziran seçimleri sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1. Cumhurbaşkanı olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Sizlerin fedakarlığından aldığımız ilhamla bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi her alanda serpilip büyümesi için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Ruhlarınız şad olsun."

Başkan Erdoğan'a resmi törenli karşılama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla Zagulba Sarayı'nda resmi tören düzenlendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Cumhurbaşkanı Aliyev, tören alanına gelişinde aracının kapısında karşıladığı Erdoğan ile kucaklaştı.

Erdoğan, mevkidaşı Aliyev eşliğinde tören kıtasını "Selam asker" diyerek selamladı. 

Ardından İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı çalındı.

Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesi başladı

Bakü'de resmi ziyarette bulunan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Zagulba Sarayı'nda bir araya geldi.

Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti. 

İki lider, baş başa görüşmeden sonra heyetler arası toplantıya katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAzerbaycan
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