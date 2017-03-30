Erdoğan ile Tillerson terörle mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 2 saat 10 dakika sürdü.

Ortak adımlar ele alındı

Kabulde, Suriye ve Irak'ta başta DEAŞ olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi sürdürme kararlılığı vurgulanırken bu çerçevede ne gibi ortak adımlar atılabileceği ele alındı.

FETÖ elebaşının iade süreci görüşüldü

Görüşmede, terör örgütü FETÖ'nün elebaşının iadesiyle ilgili süreç ve örgüt mensuplarının ABD'deki faaliyetlerinin önlenmesi konuları ele alındı.