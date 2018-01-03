Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118276
ALTIN
158.982
DOLAR
3.7628
STERLİN
5.1088
EURO
4.5223
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
Humus'ta çocuklar 'umut dikiyor'
e-Sınav tarihleri belirlendi
e-Sınav tarihleri belirlendi
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Vida, sağlık kontrolünden geçti
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli oldu
Türk üniversitelerinin 2017 karnesi belli...

Erdoğan ile Ruhani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesinde, İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

Erdoğan ile Ruhani telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefon görüşmesinde, İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:03
0 Okunma
Erdoğan ile Ruhani telefonda görüştü

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi. 

Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanRuhaniIran Cumhurbaşkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kış turizminin vazgeçilmezi: Uludağ
Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
Oğluna açtığı davada 1 milyon dolar tazminat kazandı
Oğluna açtığı davada 1 milyon dolar tazminat kazandı
Yer değişikliği başvuruları başladı
Yer değişikliği başvuruları başladı
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demir'in cenazesine katıldı
Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'de 167 kilogram eroin ele geçirildi
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Uludağ'da yoğunluk devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinden dünya barışına katkı
Türk Silahlı Kuvvetlerinden dünya barışına katkı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ