Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin'in, Erdoğan'ı, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.