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Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin'in, Erdoğan'ı, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi yaptı. Putin'in, Erdoğan'ı, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:26
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Erdoğan ile Putin telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Putin, Erdoğan'ı, yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı tebrik etti. 

Erdoğan ve Putin'in, Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının yanı sıra Suriye meselesini de görüştükleri belirtildi. 

İki liderin, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çektikleri kaydedildi.

AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanVladimir PutinErdoğan Ile Putin Telefon Görüşmesi Yaptı
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