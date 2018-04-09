Erdoğan ile Putin Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
AA