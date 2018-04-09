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Erdoğan ile Putin Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Erdoğan ile Putin Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 14:30
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Erdoğan ile Putin Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanRusya FederasyonuDoğu GutaVladimir Putin
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