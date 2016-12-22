ASTANA - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosundan yapılan açıklamada, telefon görüşmelerinde Erdoğan ile Putin'in, Nazarbayev'i Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü dolayısıyla kutladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık için planlanan Astana ziyaretinin ertelenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve gelecek dönemde Kazakistan'ı ziyaret etmeye hazır olduğunu söyledi.

Nazarbayev'in Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde de Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün toplantılarıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Bölge ve uluslararası gündemin önemli konularının ele alındığı görüşmelerde, Erdoğan ile Putin, Suriye görüşmelerinin Astana'da yapılmasında istekli olduklarını açıklarken, Cumhurbaşkanı Nazarbayev de Kazakistan'ın başkenti Astana'da bu tür görüşmeler için platform sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

AA