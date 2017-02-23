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Erdoğan ile Barzani pazar günü bir araya gelecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin pazar günü öğleden sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

Erdoğan ile Barzani pazar günü bir araya gelecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin pazar günü öğleden sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:20
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Erdoğan ile Barzani pazar günü bir araya gelecek

ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin pazar günü öğleden sonra İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceği bildirildi.

AA muhabirinin, IKBY diplomatik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Erdoğan ile Barzani İstanbul'da bir araya gelecek. Görüşme pazar günü öğleden sonra gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Konuşacağımız çok konu var. Irak bizim için her yönden önemli. Ekonomik açıdan, sınır güvenliği noktasında, insani açıdan, kültürel açıdan. Bu trafiğin devam ettirilmesi çok önemli. Çünkü sayın Barzani'nin şahsında Erbil yönetimi de hem DEAŞ'la hem de PKK ile mücadele konusunda Türkiye ile aynı noktada durmaktadır. Bu konudaki işbirliğimizi ne kadar güçlendirirsek, bu iki ülke içinde o kadar faydalı olacaktır. Eş zamanlı olarak Bağdat-Erbil gerginliklerini geçmişe doğru düşündüğünüz zaman bu hassasiyeti biz her zaman dikkate alarak hareket ettik. Dengeleri, hassasiyetleri dikkate alarak, bu görüşmeyi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErdoğanBarzaniCumhurbaşkanı
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