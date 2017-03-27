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Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüphelilere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüphelilere soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

27 Mart 2017 Pazartesi 11:41
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Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüphelilere soruşturma

İsviçre'de, PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Mart'ta İsviçre'nin başkenti Bern'de, terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda düzenlenen "hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer alan pankarta ilişkin söz konusu şüpheliler hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Söz konusu pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında ''terör örgütüne üye olmak'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi.

Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazılı talimatta, başlatılan soruşturma kapsamında, suça konu olayla ilgili olarak pankartı açan şüphelilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin tespit edilerek başsavcılığa gönderilmesi istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKErdoğanı Hedef Gösteren PankartHayır Mitingi
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