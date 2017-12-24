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Erdoğan: Hak galip gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin 9'da kalması düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir" dedi.

Erdoğan: Hak galip gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin 9'da kalması düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir" dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 18:49
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Erdoğan: Hak galip gelmiştir
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SUDAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. 'Eğitim, hayır, diyalog, hoşgörü' gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum." dedi.

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Erdoğan, "Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin burada 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'da kaldığı düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan GazetesiErdoğan
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