Erdoğan Guterres'i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde 11.25'te başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulü başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde 11.25'te başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşiyor.
AA